Razorpay kaaft Digital Invoicing Startup BillMe

Razorpay, eng führend Fintech Plattform, huet BillMe kaaft, en Digital Rechnung a Client Engagement Startup. Dës Partnerschaft zielt d'Entreprisen z'erméiglechen, besser mat hiren Endverbraucher ze engagéieren. Razorpay Managing Director a Matgrënner, Shashank Kumar, huet d'Opreegung iwwer d'Acquisitioun ausgedréckt, a behaapt datt et offline Retail Marken hëlleft méi séier ze wuessen an Zougang zu Omnichannel Bezuelléisungen ze kréien. Dëst ass dem Razorpay seng aachte Acquisitioun an hir éischt zënter dem Ezetap, eng end-to-end digital Bezuelungsfirma, am August 2022.

House of Brands Startup Neso Brands iwwerhëlt d'Aktie am Le Petit Lunetier

Neso Brands, e Startup ënnerstëtzt vum Lenskart, huet en Aktionär am Le Petit Lunetier kaaft, eng Omnichannel Brëllmarke baséiert zu Paräis. Déi $ 4 Milliounen Investitioun gëtt benotzt fir dem Le Petit Lunetier seng Retail Präsenz an Europa auszebauen an d'Mark op de Lenskart Mäert an Asien an am Mëttleren Oste virzestellen. Bjorn Bergstrom a Peyush Bansal, Matgrënner vun Neso Brands a Lenskart Group CEO, respektiv, wäerten dem Le Petit Lunetier säi Verwaltungsrot bäitrieden.

1Bridge kritt Tech Assets vun eSamudaay

Sozial Tech Plattform 1Bridge huet d'Technologie Verméigen vun eSamudaay kaaft, e Startup deen lokal Ecommerce Netzwierker a méi kleng Stied erstellt. D'Zil vun dëser Acquisitioun ass ländlech Mikro-Entrepreneuren op eng Plattform integréiert mat Open Network for Digital Commerce (ONDC) ze bréngen. De Ravinder Singh Mahori, de Matgrënner a CTO vun eSamudaay, ass op 1Bridge als neien CTO iwwergaang. Zousätzlech huet 1Bridge eng Eegekapitalfinanzéierung vu Rs 4 Crore an enger Bréckronn vu C4D Partners an aner Investisseuren kritt.

Vertex Ventures erhéicht $ 541 Milliounen am Fonds V

Vertex Ventures Südostasien an Indien, eng Venture Kapitalfirma ënnerstëtzt vum Temasek, huet $ 541 Milliounen a sengem fënnefte Fonds gesammelt. De Fonds iwwerschreift seng Zilgréisst vun $ 450 Milliounen an ass 80% méi grouss wéi de fréiere Fonds, deen am Joer 2019 gesammelt gouf. Vertex Ventures huet erfollegräich Austrëtt vu Firmen wéi Grab, FirstCry, an XpressBees. Den neie Fonds enthält eng engagéiert Co-Investitioun Enveloppe vun $ 50 Millioune fir Partnerschaft mam Elterefonds a Frae gefouert Startups.

Kale erhéicht $ 30 Millioune fir Cargo Gemeinschaftssystemer opzebauen

Kale, eng global SaaS Logistikplattform, huet $ 30 Milliounen a senger Serie B Finanzéierungsronn gesammelt. D'Finanzéierung gëtt benotzt fir dem Kale seng nei Alter Cargo Community Systemer an Nordamerika an Europa opzebauen an z'installéieren. D'Plattform zielt fir en nahtlosen a Pabeierlosen grenziwwerschreidend Handel ze erliichteren. Virdrun huet de Kale eng $ 5 Milliounen Serie A Investitioun vun Inflexor Ventures am Joer 2021 gesammelt.

Brine Fi erhéicht $ 16.5 Milliounen u Serie A Finanzéierung

Dezentraliséierter Krypto-Austausch Brine Fi huet $ 16.5 Milliounen a senger Serie A Finanzéierungsronn gesammelt. D'Finanzéierung gouf vum Pantera Capital gefouert an enthält d'Participatioun vun Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, an aner Investisseuren. Dem Brine Fi seng Orderbook Plattform veraarbecht monatlech Bänn vun $ 300 Milliounen a gëtt ënnert den Top 10 DEXs weltwäit klasséiert.

Pee Safe erhéicht $ 3 Milliounen u Finanzéierung

Hygiène a Wellness Mark Pee Safe huet $ 3 Milliounen an enger Finanzéierungsronn gesammelt gefouert vun Natco Pharma a Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital huet och un der Ronn deelgeholl. D'Fongen ginn benotzt fir d'Expansiounsefforten vun der Firma ze beschleunegen an sech als féierend Mark am intimen Wellness Secteur ze etabléieren.

Wogom erhéicht $ 1.9 Milliounen u Finanzéierung

Wogom, eng Cloud-baséiert Plattform fir d'Verdeelung an den Händler-Ökosystem, huet $ 1.9 Milliounen u Finanzéierung vun onbekannte Familljebüroen an Engelinvestisseuren gesammelt. D'Finanzéierung gëtt fir Maartexpansioun, Investitioun an Technologie a Produktentwécklung benotzt.

Swiggy lancéiert Digital Learning Academy fir Restaurant Partner

Online Liewensmëttel Liwwerung Plattform Swiggy huet eng digital Léierakademie genannt Learning Station gestart. Integréiert an der Swiggy Partner App, Learning Station bitt eng Vielfalt vu Coursen ugepasst fir Restaurantpartner an hirer Wuesstumsrees z'ënnerstëtzen. Den Inhalt konzentréiert sech op d'Benotzung vun Tech Tools, Benefice vun Daten fir de Geschäftswuesstem, a beherrscht verschidden Aspekter vu Restaurantoperatiounen.

Qure.ai Kritt FDA Clearance fir AI-aktivéiert Chest X-Ray Solution

Qure.ai, eng Gesondheetsariichtung AI Firma, huet FDA Clearance fir seng AI-aktivéiert Këscht Röntgenléisung kritt, qXR. D'Léisung kann elo Pneumothorax a Pleural Effusioun triagéieren, wat kritesch Befunde sinn an Noutzëmmeren an Intensivversuergungseenheeten. D'FDA Clearance füügt dem Qure.ai säin existente Portfolio vu FDA-gekloert Produkter bäi.

