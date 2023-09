Modding Support fir Starfield fir am Joer 2023 ze kommen, seet den Todd Howard

De Spilldirekter Todd Howard huet bestätegt datt offiziell Modding-Tools fir Starfield, den héich erfollegräichen Open-Space RPG entwéckelt vu Bethesda Game Studios, am Joer 2023 verfügbar sinn. a verséchert d'Fans datt Mod-Ënnerstëtzung op eng bedeitend Manéier ëmgesat gëtt.

Bethesda Game Studios huet eng Geschicht fir Modding Support fir seng Spiller no hirer éischter Verëffentlechung aféieren. Zum Beispill, Fallout 4 krut offiziell Mod Ënnerstëtzung ee Joer no sengem Start. Den Howard huet während enger Reddit AMA am November 2021 bestätegt datt Starfield datselwecht Muster géif verfollegen, d'Versprieche vum Studio treffen fir voll Mod Support fir d'Spill ze bidden.

D'Modding Gemeinschaft war e vitalen Deel vun de Bethesda Spiller fir déi lescht zwee Joerzéngte, an den Howard huet Valorisatioun fir hir Bäiträg ausgedréckt. Hien hofft méi Modder ze gesinn hir Leidenschaft an eng Karriär verwandelen a gleeft datt déi zukünfteg Mod-Ënnerstëtzung fir Starfield d'Creatoren erméigleche just dat ze maachen.

Starfield ass onheemlech erfollegräich zënter senger Verëffentlechung am September 6 fir PC an Xbox Konsolen. D'Spill huet iwwer sechs Millioune Spiller gesammelt, mat engem Héichpunkt vun iwwer 330,000 concurrent Spiller op Steam, iwwerschratt de Rekord vun The Elder Scrolls V: Skyrim. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt Starfield iwwer Xbox Game Pass verfügbar ass, wat zu sengem héije Spillerzuel bäigedroen huet.

Quell: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Definitiounen:

- Modding Tools: Software Tools geliwwert vu Spillentwéckler, déi d'Benotzer erlaben Aspekter vun engem Spill z'änneren oder ze personaliséieren, sou wéi Grafiken, Spillmechanik a User Interface.

- Mod Ënnerstëtzung: D'Ëmsetzung an d'Disponibilitéit vu Modding-Tools fir e Spill, wat Spiller erlaabt Ännerungen ze kreéieren an ze deelen.

- Concurrent Spiller: D'Zuel vun de Spiller déi aktiv e Spill zur selwechter Zäit spillen.

Notiz: Dësen Artikel ass e Resumé an enthält keen originellen Inhalt vum Quellartikel.