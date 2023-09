Bethesda diskutéiert Mangel u Ground Vehicles zu Starfield

Bethesda Game Studios huet verroden datt hir zukünfteg Spill, Starfield, keng Buedemfahrzeuge beim Start enthalen. D'Spiller navigéieren déi grouss Planéiten eleng zu Fouss, mat der Hëllef vun engem Jetpack. Geméiss dem Todd Howard war d'Entscheedung fir Buedemautoen ofzeginn virsiichteg a gemaach fir eng méi curéiert Erfahrung fir Spiller ze kreéieren.

Den Howard huet erkläert datt d'Inklusioun vu Gefierer de Spillspill wesentlech geännert hätt. Andeems Dir op d'Erfuerschung vu Planéiten zu Fouss fokusséiert, kann d'Bethesda den Tempo kontrolléieren an dofir suergen datt d'Spiller eng konsequent Erfahrung hunn. Wéi och ëmmer, hien huet erwähnt datt d'Spiller nach ëmmer e Gefier a Form vun engem Raumschëff fir interstellare Reesen hunn. Zousätzlech kënnen d'Spiller hiren Jetpack upgrade fir méi agreabel planetaresch Exploratioun.

E puer Spiller hunn Enttäuschung ausgedréckt iwwer d'Feele vu Buedemautoen, zitéiert de Wonsch no méi Transportoptiounen an d'Fäegkeet hir eege Gefierer ze bauen. Wéi och ëmmer, anerer schätzen d'Entscheedung, well et méi konzentréiert a fokusséiert Spillspill bannent spezifesche Beräicher vun der Kaart erlaabt.

Wärend Buedem Gefierer vläicht net um Start verfügbar sinn, ass et eng Méiglechkeet datt Bethesda se an zukünfteg erofgelueden Inhalter oder Expansioune kéint aféieren.

Am selwechten Interview gouf den Howard iwwer d'Optimiséierung vu Starfield fir PC gefrot. Hien huet verséchert datt d'Spill glat op Next-Gen PCs leeft awer erwähnt datt e puer Spiller hir Hardware musse upgraden fir d'technologesch Fortschrëtter vum Spill voll ze genéissen.

Fir weider Detailer iwwer Starfield a seng aktuell Features, kuckt op eis ëmfaassend Starfield Walkthrough.

Quellen: Keen