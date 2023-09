Starfield beandrockt Spiller mat detailléierter Physik an Objektinteraktiounen

Starfield, den héich erwaarten RPG vu Bethesda, faszinéiert Spiller mat senger Opmierksamkeet op Detailer wann et ëm Physik an Objektinteraktiounen kënnt. D'Fans hu laang genoss gehat an interagéieren mat verschiddenen Objeten a Bethesda Spiller, awer Starfield hëlt et op e ganz neien Niveau.

E Standout Beispill ass e Video deen um Starfield Subreddit gedeelt gëtt, deen e Spiller säi Starship gefëllt mat Gromperen weist. Wéi d'Luch opmaacht, ginn Honnerte vu Gromperen eraus, jidderee rullt an enger flësseger a realistescher Animatioun. D'Physik hannert der Interaktioun vun dësen Objeten huet d'Spiller erstaunt, mat villen hunn hir Erstaunen op sozialen Medien ausdrécken.

En anere Spiller huet en eenzegaartege Wee fonnt fir Elementer am Spill ze klauen andeems se se a Container drécken an se ofdroen ouni se technesch an hiren Inventar ze addéieren. Si hunn dës Technik bewisen andeems se e Schreiforganer benotzt hunn fir Kredittchips an e Wäschkuerf ze drécken, deen se dann mat Dausende vu Kreditter ronderëm gedroen hunn.

Dës Opmierksamkeet op Detailer an Echtzäitphysik ass méiglecherweis ee Grond firwat Starfield bei 30fps op Xbox Series X/S leeft, am Verglach mat anere "nächste Generatioun" Spiller déi méi héich Framerates ubidden. Trotz dëser Begrenzung schätzen d'Spiller d'Fäegkeet vum Spill fir komplizéiert Objektinteraktiounen ze handhaben ouni ze crashen oder erauszekréien, e gemeinsame Problem an de leschte Bethesda Spiller.

Wärend Starfield vläicht net perfekt ass, sinn d'Spiller gäeren d'Méiglechkeeten vum Spill weider ze entdecken an ze entdecken wat se soss a senger immersiver Welt maache kënnen.

