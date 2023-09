D'Physik hannert dem Viral Starfield Potato Clip verstoen

Déi lescht Woch ass e Videoclip vun engem Starfield Spiller deen 20,000 Gromperen an de Cockpit vun hirem Schëff gestoppt huet viral. Wärend d'Audacitéit vun esou engem Feat Opmierksamkeet kritt huet, läit déi richteg Faszinatioun an der Tatsaach datt all dës Gromperen "Physik hunn." Awer wat heescht et fir eppes "Physik ze hunn"? Firwat sinn d'Leit sou iwwerrascht vun engem Koup tumbling Gromperen an engem Weltraumfuerschungsspill?

Fir dëst Phänomen ze verstoen, hu mir e puer Spillentwéckler fir Asiicht erreecht. Den Nikita Luzhanskyi, en Unreal Engine Entwéckler, huet erkläert wéi Kollisiounen tëscht Objeten a Spiller berechent ginn. Weesentlechen, wann zwee Objeten am richtege Liewen kollidéieren, Physik kommen an Spill. Wéi och ëmmer, a virtuelle Raum brauche Computeren Zäit fir d'Physik fir all involvéiert Objet ze berechnen. Wat méi Objeten am Mix sinn, wat méi Berechnunge gebraucht ginn, wat d'Saache méi komplex maachen.

De Luzhanskyi huet och betount datt Spiller mat enger bestëmmter Framerate funktionnéieren, sou wéi 60 Frames pro Sekonn (fps). Bannent all Sekonn veraarbecht de Spillmotor Inputdaten, applizéiert se op d'Spillwelt, berechent Objektinteraktiounen a mécht d'Bild um Bildschierm. Wat méi Objeten et sinn, wat méi Kontrollen muss de Motor fir realistesch Interaktiounen ausféieren. Wéi och ëmmer, d'Iwwerschreiden vun der ieweschter Limit vum Framerate kann d'Spill verlangsamen, wat fir Spiller onerwënscht ass.

D'Berechnung vun der Objektbewegung an engem Spill beinhalt d'Benotzung vu multiple Algorithmen fir kleng Bewegungen tëscht Zecken oder Zäitintervaller ze berechnen. Faktore wéi Beschleunegung, Geschwindegkeet a Kollisiounen gi berücksichtegt. Realistesch Kollisiounen mat Honnerte oder Dausende vun Objeten z'erreechen erfuerdert effizienten a séiere Code.

De Genie vum Starfield Gromper Clip läit an der Tatsaach, datt trotz der Tatsaach, datt 20,000 Gromperen matenee kollidéieren, de Buedem an eng bewegt Dier, si behuelen sech wéi tatsächlech Gromperen. De Liam Tart, Lead Kënschtler bei Unknown Worlds, erkläert datt obwuel d'Gromperen nach ëmmer optrieden, si simuléieren tatsächlech Physik zu all Moment. Normalerweis, wann Objeten an der Noperschaft sinn, verursaache Kollisiounen Bounzen a Wackelen, awer d'Kartoffelen am Clip bewege sanft nëmme wann d'Dier opmaacht. Gestioun fir 20,000+ Gromperen ze simuléieren ouni e wesentleche Réckgang am Frame Taux ass en beandrockende Feat.

Megan Fox, Grënner vu Glass Bottom Games, beliicht weider déi potenziell Erausfuerderungen, déi aus dëser Simulatioun entstoe kënnen. Si erkläert den Ënnerscheed tëscht CPU Physik, déi op de Computer lafen, an GPU Physik, déi op der Grafiken Kaart lafen. Wärend GPU Physik méi gëeegent ass fir selbststänneg Simulatioune, CPU Physik ass besser fir interaktiv Simulatioune mat Spillerinteraktiounen. D'Tatsaach, datt d'Kartoffelsimulatioun mat der CPU-Physik erreecht gouf, füügt zu der beandrockend Natur vum Clip.

Als Conclusioun weist de virale Starfield Kartoffel Clip d'Intricacies vun der Physik Simulatioune a Spiller. Déi grouss Zuel vu Gromperen, déi involvéiert sinn, huet eng Erausfuerderung a punkto Rechenkraaft a Codeoptimiséierung presentéiert. D'Tatsaach, datt d'Gromperen sech trotz hirem virtuellen Ëmfeld wéi richteg Gromperen behuelen, ass dat wat dëse Clip wierklech iwwerzeegend mécht.

