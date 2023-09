Der Moyenne Ofschloss Zäit fir Starfield Main Quest

Laut How Long To Beat, dauert den Duerchschnëttsspiller vu Starfield, dat lescht Rollespill vu Bethesda, ongeféier 18 Stonnen fir d'Haaptquest ofzeschléissen. Dës Schätzung baséiert op enger bescheidener Probegréisst vu 72 Spiller. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt dës Zuelen vläicht net ganz representativ sinn, well d'Spiller an dësem Pool wahrscheinlech besonnesch begeeschtert an engagéiert sinn, well Starfield nach ëmmer eng waarm Verëffentlechung ass.

Zousätzlech, wann d'Spiller souwuel d'Haaptquest wéi och déi grouss Säit Quests ofgeschloss hunn, da géif et ongeféier 49 Stonnen daueren. Dës Schätzung gëtt ugeholl datt d'Spiller voll engagéiert sinn fir all Aspekter vum Spill ze entdecken.

Et ass wichteg ze bedenken datt dës Zuelen ënnerleien ze änneren wéi méi Spiller Tipps deelen an verstoppte Quests oder Geheimnisser am Spill entdecken. Wéi d'Gemeinschaft zesummekommt fir nei Inhalter z'entdecken, kann déi duerchschnëttlech Ofschlosszäit eropgoen an d'Zäit fir e "Completionist" Playthrough kann erofgoen.

De Bethesda Verëffentlechungschef, Pete Hines, huet gedeelt datt fir hien perséinlech et ongeféier 130 Stonnen gedauert huet fir Starfield him voll ze engagéieren. Dëst beliicht d'Tiefe an d'Inhaltsreiche vum Spill iwwer just d'Haaptquest.

Wärend Starfield fir Fans vu Bethesda fréiere Spiller wéi Fallout 4 oder The Elder Scrolls vertraut schéngen kann, kann dës Bekanntschaft eng komfortabel an agreabel Erfahrung ubidden. Just wéi eng waarm Schossel Haferflocken, dem Bethesda seng oppe Welt Abenteuer bidden e Gefill vu Komfort a Vertrautheet, déi Spiller dacks attraktiv fannen.

Als Conclusioun ass d'Duerchschnëttsofschlosszäit fir d'Haaptquest vum Starfield op ongeféier 18 Stonnen geschat. Wéi och ëmmer, d'Spiller kënnen eng méi laang Spillerfahrung erwaarden wa se zielen souwuel d'Haaptquest wéi och déi grouss Säit Quests ofzeschléissen. Wéi méi Spiller d'Spill entdecken an hir Erfarungen deelen, kann déi duerchschnëttlech Ofschlosszäit änneren. Trotz Ähnlechkeeten mat fréiere Bethesda Titelen, versprécht Starfield eng eenzegaarteg an engagéierend Erfahrung fir Spiller ze bidden.

