Bethesda Game Studios huet Luef fir seng Kampfmechanik am Starfield kritt, mat Kritiker bemierken datt seng Waffen sech schwéier, präzis a mächteg fillen. Eng bedeitend Verbesserung vun der Fiederliichter Waff an der Fallout Serie. Wéi och ëmmer, d'Standout Feature ass eng fréi Spillméiglechkeet fir e spannenden Null-Schwéierkraaftwierk ze engagéieren, deen de Kampfsystem vum Spill op seng Bescht weist.

[SPOILER ALERT: Déi folgend Detailer vun der Almagest Raumstatioun Säit Quest zu Starfield.]

Wärend der Mantis Questline op mengem Wee vum Alpha Centauri gefollegt hunn, hunn ech den Olympus Stäresystem entdeckt an hunn eng scheinbar gewéinlech radial Raumstatioun no beim Planéit Nesoi begéint, genannt The Eye. Wéi och ëmmer, et gouf keng Äntwert wéi ech probéiert hunn mat der Gare ze kommunizéieren, wat Suergen opgeworf huet.

Beim Bord vun der Gare hunn ech mech an engem glamouröse Gewiichtlosen Korridor fonnt, eleng vun de Jets op mengem Rucksak guidéiert. Wéi ech duerch d'Fënstere gekuckt hunn, hunn ech gemierkt Dreck an der eidel Raumstatioun schwammen, wat beweist datt eppes falsch gaang ass. Op eemol ass e Spacer geschwëmmt, deen den Ufank vun engem intensiven Gewierkampf signaliséiert. Chaos ausgebrach um Niveau ënnert.

D'Null-Schwéierkraaft-Ëmfeld encouragéiert aggressiv Spillsaach, mat nëmmen engem dekorative Gitter, deen d'Spiller vun den Horde vu Feinde trennt. D'Benotzung vun engem Jetpack ass entscheedend fir séier d'Distanz zou ze maachen an eenzel Géigner ze isoléieren. Granaten a Gewierer sinn effektiv fir déi gutt koordinéiert Feindgrupp ze verdeelen, déi adeptend Cover zu sengem Virdeel benotzt. D'Proximitéit vun der Aktioun zum Loftschloss verbessert d'Intensitéit vum Begeeschterung, a souguer AI Begleeder wéi de Roboter Vasco schléisse sech un der Aktioun un.

Wat mech am meeschte beandrockt huet war den aussergewéinleche Physiksystem. Bethesda huet erfollegräich Ragdoll Effekter implementéiert, déi fir Null-Schwéierkraaftkampf ugepasst sinn, wat zu visuell beandrockend an dynamescher Läichbewegung resultéiert, déi souguer temporär Ofdeckung ubidden.

Als Conclusioun stellt d'Almagest Raumstatioun eng aussergewéinlech fréizäiteg Geleeënheet fir d'Exhilaratioun vum Null-Schwéierkraaftkampf am Starfield ze erliewen. Wann Dir et nach net exploréiert hutt, gitt sécher Är Liiblingswaffen ze bréngen an e festen Spuerpunkt ze kreéieren. Dir fannt datt Dir dëse Gewierkampf e puer Mol wëllt widderhuelen fir d'Kampfsystemer vum Spill voll ze schätzen.

Denkt drun, wann Dir am Null G kämpft, vergiesst net datt de Feind säi Paart erof ass.

