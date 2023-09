Wéi een Geld verdéngt Verkaf vu Contraband zu Starfield

Zesummefaassung: Sue maachen am Starfield kann en Zäitopwänneg Prozess sinn, awer et gi Weeër fir de Prozess ze beschleunegen. Eng vun den einfachsten Methoden ass d'Verkeefer vu Kontraband, illegal Saache wéi gesammelt Organer, fonnt a feindlech Gebaier a Schëffer. Contraband ass mat engem giel Symbol markéiert a ka fir e bedeitende Gewënn verkaaft ginn. Déi bescht Plaz fir Kontraband ze verkafen ass The Den, eng Raumstatioun am The Wolf System. Fir Äert Schëff op The Den ze docken, musst Dir bannent 500m vun der Gare kommen. Bannen am Den, fannt Dir den Trade Authority Verkeefer, deen 11,000 Credits verfügbar huet an eng praktesch Plaz bitt fir Äre Kontraband ze verkafen.

Wann Dir Kontraband am Den Den verkaaft, gitt Dir net bei der Arrivée gescannt, och wann et eng UC Militärstruktur ass. Fir d'Credits vum Trade Authority Verkeefer zréckzesetzen, musst Dir am Ganzen 48 Stonnen waarden, entweder andeems Dir zweemol sëtzt oder schléift 24 Stonnen. Et gi Still virun der Handelsautoritéit fir Är Kamoudheet.

Et ass wichteg ze notéieren datt The Den in The Wolf System déi richteg Plaz ass, well et och en alen, zerstéierten Den ass. Zousätzlech ass et eng Chance datt Dir e Handelsautoritéitsschëff begéint wärend Dir duerch de Weltraum reest, awer et ass recommandéiert am The Den ze verkafen fir eng garantéiert Plaz ze garantéieren.

Wann Dir Är Akommes aus Kontraband maximéiere wëllt, betruecht sou fréi wéi méiglech an de Commerce Skill ze investéieren. Dës sozial Fäegkeet erlaabt Iech Artikelen fir 10% méi ze verkafen a gëtt méi rentabel mat all Rang.

Insgesamt ass de Verkaf vu Kontraband zu Starfield e lukrative Wee fir séier Suen ze maachen. Denkt drun virsiichteg ze sinn an ze vermeiden mat Kontraband gefaangen ze ginn andeems Dir geschützte Fracht benotzt oder séier aus der Regioun reest ier d'Sécherheet Äert Schëff scannt.

