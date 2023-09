Verbessert Är Immersive Experienz am Starfield mat dësen Astellungen

Hutt Dir jeemools wollte méi déif an d'Welt vu Starfield tauchen an d'Spill méi immersiv maachen? Och wann d'Spill vläicht net eng Onmass vun In-Game Optiounen huet fir ze tweaken, ginn et e puer Astellungen déi Dir ajustéiere kënnt fir Är Erfahrung ze verbesseren an déi grouss Galaxis nach méi bezauberend ze maachen.

Éischt a virun allem, betruecht d'Schwemmmarker auszeschalten. Dës Markéierer kënnen Iech dacks vun den atemberaubende Visuals oflenken déi d'Spill ze bidden huet. Amplaz, vertrauen op Stad- a Schëffer Schëlder fir Äre Wee duerch d'Welt ze navigéieren. Dëst wäert Iech méi mat der Ëmgéigend verbonne fillen a mat der Ëmwelt selwer engagéieren. Wärend e puer Questziler méi schwéier sinn ouni d'Markéierer ze fannen, kënnt Dir op de Scanner vertrauen fir Iech an déi richteg Richtung ze guidéieren.

Als nächst, betruecht d'Kräizung ze läschen. Dëse klenge Punkt am Zentrum vun Ärer Visioun kann eng Nues sinn an Iech vum Spillspill oflenken. Andeems Dir et auszeschalten, ginn Är Ziel-Down-Sights Momenter méi kritesch, a füügt Intensitéit un Är Feierkämpfe bäi. Denkt awer drun datt kleng Objeten ophuelen kéint méi Erausfuerderung sinn ouni Crosshair. Wann Dir gär an Drëttpersoun spillt, hutt Dir och kee Crosshair, awer Dir kënnt Äre Scanner temporär aktivéieren fir als Ersatz ze déngen.

Wann Dir no engem verstäerkte Realismus sicht, probéiert d'Musek vum Spill auszeschalten. Dëst erlaabt Iech Iech voll an de Kläng vum Starfield Universum z'entdecken, vu liewege Stied bis zu gewaltege Pistoulschëss. Andeems Dir de Soundtrack läscht, erliewt Dir d'Spill ganz am Moment, wat d'Erfahrung méi faszinéierend mécht. Notéiert datt diegetesch Musek, sou wéi déi gespillt wann Dir en Artefakt ophëlt, nach ëmmer ze héieren ass.

Zousätzlech, betruecht d'Filmkornintensitéit unzepassen. Wärend Filmkorn e gewëssen ästheteschen Appel bäidréit, kann et ausschalten e méi kloert Bild ubidden an den Nuetshimmel méi lieweg maachen. Denkt awer drun datt verschidde visuell Elementer anescht kënne ausgesinn ouni Filmkorn, besonnesch mat FSR 2 aktivéiert.

Et kann och derwäert sinn den Dialog Ënnertitelen auszeschalten, ausser et ass néideg aus Accessibilitéitsgrënn. Andeems Dir nëmmen op Är Oueren vertrauen fir den Dialog ze absorbéieren, kënnt Dir déi visuell Geschichtsgeschicht am Starfield voll schätzen.

Dës Astellunge si just den Ufank fir Är immersiv Erfahrung am Starfield ze verbesseren. Dir kënnt och entdecken fir aner Optiounen auszeschalten, sou wéi "Show Item Information in HUD", d'Schuedzuelen auszeschalten oder souguer Är Rüstung verstoppen wann Dir an Drëttpersoun spillt. Experimentéiert mat dësen Astellungen fir de perfekte Balance fir Äre Spillstil ze fannen.

Quellen:

Starfield Spill vun Bethesda Softworks