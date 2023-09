Starfield iwwerschreift dem Skyrim säi Concurrent Player Record op Steam

Starfield, Bethesda's héich erwaart Weltraumspill, briechen weider Rekorder zënter senger Verëffentlechung. D'Spill huet elo dem Skyrim seng Peak concurrent Spillerzuel op Steam iwwerschratt, an erreecht 330,723 Spiller zur selwechter Zäit. Dës Zuel iwwerschreift dem Skyrim säi Rekord vun 287,411 gläichzäiteg Spiller, déi am Joer 2011 zréckgesat goufen.

Et ass derwäert ze notéieren datt dës Figuren nëmmen op Steam Spiller baséieren, well Starfield och op PC iwwer Game Pass an op Xbox Konsolen verfügbar ass. Den Xbox Chef Phil Spencer huet virdru ugekënnegt datt Starfield schonn iwwer eng Millioun Spiller op all Plattformen de 7. September gesammelt huet.

Wärend de Start vum Starfield als méi grouss ugesi gëtt wéi all Fallout-Spill bis elo, fällt et nach ëmmer kuerz vun de concurrent Spillerzuelen, déi vum Fallout 4 am Joer 2015 erreecht goufen. Wéi och ëmmer, Starfield leeft wesentlech besser wéi Fallout 4, deen nëmmen e Maximum vun 473,000 Spiller am Joer 76 erreecht huet.

Trotz der net iwwerschratt der concurrent Spiller Zuelen vun anere populär RPGs wéi Baldur's Gate 3, Starfield huet de fënneften Plaz fir de gréisste Spill op Steam behaapt. Et setzt de Moment hannert PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, a Counter-Strike: Global Offensive.

Den Erfolleg vum Starfield zënter sengem Start weist den héije Niveau vun der Erwaardung an Interessi am Spill. Wéi d'Spiller d'Gréisst vum Weltraum an dësem immersive RPG weiderfuere loossen, wäert et interessant sinn ze gesinn wéi et am Verglach mat anere populäre Titelen an der Zukunft geet.

Quellen: Entwéckler Kommentaren, SteamDB records