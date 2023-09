Starfield: Eng verpasst Opportunitéit an der Weltraumfuerschung

Am Bethesda sengem héich antizipéierte Sci-Fi Spill, Starfield, fannen d'Spiller sech an enger enttäuschender Erfahrung, déi säi Potenzial net erliewen. Trotz senge ville Mängel ass Starfield keng Katastroph, mee éischter eng verpasst Geleeënheet fir säin eenzegaartege Weltraumëmfeld komplett ëmzegoen.

Ee vun den Haaptprobleemer mam Starfield ass datt et vertraute Buedem trëppelt anstatt eppes wierklech innovativ ze bidden. Et fillt sech wéi eng Mëschung aus Bethesda fréiere Titelen, Skyrim a Fallout, mat engem Raumthema uewen dobäigesat. De Weltraumfuerschungsaspekt vum Spill ass méi vun engem Nodenken, mat limitéierten Fluchfäegkeeten a Mangel un interessanten Entdeckungen op de Planéiten.

Am Géigesaz zu fréiere Weltraumfuerschungsspiller, déi Raum- a Planéitflächen nahtlos vermëschen, trennt Starfield dës zwee Elementer mat geschniddene Szenen a Luedebildschirmer. Dës restriktiv Designwahl reduzéiert d'Gefill vu Fräiheet an Opreegung, déi d'Spill ugebueden hätt kënnen.

Ausserdeem leiden d'Missioune am Starfield ënner tedious Spillmechanik a repetitive Aufgaben. De Bewegungssystem an de Kampf si mëttelméisseg, an d'kënschtlech Intelligenz vun den Alliéierten ass lachhaft schwaach. Wärend d'Säit Quests e puer Varietéit an Onberechenbarkeet weisen, falen d'Gesamtschrëft an d'Charakterisatiounen flaach, wat zu banalen Dialog an oninteressant Interaktiounen resultéiert.

Trotz dëse Mängel huet Starfield e puer erléisende Qualitéiten. De Kader vum Spill, mat senger eenzegaarteger Mëschung aus Ocean's Eleven an engem Agatha Christie Roman, erstellt eng faszinéierend Kuliss. Wéi och ëmmer, de Mangel un Interaktivitéit a limitéierter Wiel maachen dës Momenter langweileg an oninspiréiert.

Am Allgemengen, dem Starfield säi Versoen fir sech voll a seng Raumfuerschungsviraussetzung ze engagéieren a seng lackluster Ausféierung vum Spillplay a Geschichte verhënnert datt et säi vollt Potenzial erreecht. Wärend d'Spill nach ëmmer d'Fans vun de fréiere Bethesda Titelen appelléiere kann, fällt et schlussendlech net fir déi innovativ a faszinéierend Erfahrung ze liwweren, op déi vill gehofft hunn.

