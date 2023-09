Starfield Spiller Entdeckt onendlech Geld Exploit Ähnlech wéi Skyrim

An nëmmen enger Woch zënter senger Verëffentlechung, Spiller vu Starfield hu schonn op en onendlechen Geldexploit gestouss, deen eng markant Ähnlechkeet mat deem huet, deen an The Elder Scrolls 5: Skyrim fonnt gouf. PC Gamer bericht datt YouTuber vNivara e Video eropgelueden huet, deen demonstréiert wéi d'Spiller Zougang zu enger onlimitéierter Quantitéit u Kreditt kréien andeems se an geheime Verkeeferstécker briechen, hir Saache plënneren an se dann verkafen.

Dës Exploit funktionnéiert ähnlech wéi de berühmten Skyrim Geldexploit, awer et beinhalt d'Fall duerch d'Kaart anstatt e verstoppte Stash ënner Fielsen ze fannen. D'Spiller musse sech virbereeden andeems se de Power Boostpack Mod kréien an de Rank 2 an der Boost Pack Training Skill erreechen.

vNivara liwwert e Schrëtt-fir-Schrëtt Guide fir Zougang zu dëse Verkeefer Kommouden ënner New Atlantis mat Parkour Beweegungen a Spréng. Dëst féiert schlussendlech zu engem Fall duerch d'Kaart, wat Spiller erlaabt alles aus de Kommouden ze klauen ier se op d'Uewerfläch zréckkommen. Fir d'Verkeefer zréckzetrieden an de Prozess ze widderhuelen, kënnen d'Spiller op en anere Planéit goen, e bëssen Rescht an dann zréck.

Dëst ass méiglecherweis ee vun e puer Ausnotzen déi d'Spiller entdecken, hinnen Zougang zu Artikelen a Virdeeler ginn, déi se normalerweis net hätten. En aneren Exploit erlaabt de Spiller e mächtege Raumfaart fréi am Spill ze kréien. IGN's Starfield Guide liwwert méi Informatioun iwwer dës Ausnotzen a Cheats.

Starfield huet en erfollegräiche Start erlieft, souguer Top Ofsaz Charts virun hirer offizieller Verëffentlechung. Den Xbox Chef Phil Spencer huet verroden datt iwwer eng Millioun Leit d'Spill gläichzäiteg gespillt hunn. D'Spill huet och Opmierksamkeet fir komesch Optriede generéiert, sou wéi Bethesda all Labradoren aus dem Spill erofhuelen, Spiller déi probéieren Starfield op PlayStation nei ze kreéieren, an déi onerwaart Affichage vun der realistescher Physik mat Gromperen.

An eiser Iwwerpréiwung huet IGN Starfield e Score vu 7/10 ginn, seng expansiv Quests an anstänneg Kampfmechanik gelueft. Trotz verschiddenen Erausfuerderungen, schéngt den iwwerzeegend Inhalt vum Spill Spiller ze zéien.

