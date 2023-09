Spiller erstellt iwwerwältegt Schëff am Starfield

By

E Spiller am populäre Spill Starfield huet erstallt wat vläicht dat iwwerwältegt Schëff méiglech ass. Redditor Solace_of_the_Thorns entdeckt eng eenzegaarteg Strategie déi d'Schëff quasi immun géint frontal Schued mécht. Andeems Dir de Mëttelpunkt vum Schëff iwwer a lénks vum aktuellen Schëff positionéiert, bekannt als "L-Wing", kënnen d'feindlech Schëffer net direkt op d'Schëff schloen.

D'Konzept hannert dem L-Wing ass datt feindlech Schëffer typesch de Mëttelpunkt vun Ärem Schëff zielen, wat berechent gëtt duerch d'Kräizung vun de wäitsten zwee Punkten op den X, Y, an Z Achsen. Wéi och ëmmer, andeems de Mëttelpunkt vum L-Wing an eidelem Raum plazéiert anstatt am Schëff, gëtt d'Schëff onheemlech schwéier ze schloen.

Och wa Sträitschëss nach ëmmer op d'Schëff treffe kënnen, vermësst all op-Zil-Schëss wéinst dem Offset-Mëttelpunkt. Dëst bedeit datt wann de Spiller méi no beim Feind kënnt, d'Genauegkeet vum Feind erofgeet, wat de L-Wing extrem avantagéis mécht an Dogfights.

Visuell ass de L-Wing net dat ästhetesch agreabelst Schëff, mam Haaptdeel vum Schëff gefëllt mat Habitatmoduler an e laangen, dënnen Aarm, deen op eng Säit erausgeet, an eng "L" Form erstallt. Wéi och ëmmer, den Design vum Schëff prioritéiert d'Funktionalitéit iwwer d'Erscheinung, wat de Spiller erlaabt ongeschützt aus Begeeschterung mat héije Feindpiraten erauszekommen.

Spiller interesséiert an engem schafen hir eege Schëffer zu Starfield kann IGN d'Starfield Schëff Guide fir hëllefräich Tipps a Strategien consultéieren.

Als Conclusioun huet de L-Wing Schëffsdesign zu Starfield Spiller e cleveren an effektive Wee geliwwert fir en iwwerdriwwen Schëff ze kreéieren. Andeems Dir d'Mechanik vum Spill exploitéiert an de Mëttelpunkt ausserhalb vum Schëff positionéiert, kënnen d'Spiller bal Immunitéit op frontale Schued erreechen, wat se formidabel Géigner am Kampf mécht.

Quellen:

- Solace_of_the_Thorns (Redit)