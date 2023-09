Starfield, dat héich antizipéiert Spill vu Bethesda, ass de gréisste Starttitel vun der Firma ginn, an huet den Erfolleg vu fréiere Verëffentlechungen wéi Skyrim a Fallout 4 iwwerschratt. ugezunn iwwer sechs Millioune Spiller op Xbox an PC.

Wat Starfield vun anere Spilllancéiert ënnerscheet ass seng Disponibilitéit op Xbox Game Pass als Éischt Partei Titel. Dëst huet zu senger verbreeter Popularitéit an Accessibilitéit ënner Gameren bäigedroen. Zousätzlech huet d'Spill bedeitend Meilesteen bannent enger kuerzer Zäit erreecht, iwwer eng Millioun gläichzäiteg Spiller erreecht an op 250,000 deeglech gläichzäiteg Benotzer op Steam erreecht.

Nom Jerret West, dem Xbox Chef Marketing Offizéier, ass Starfield méi wéi nëmmen e Spillstart - et ass e Phänomen dat d'Opmierksamkeet vun der Spillindustrie a méi breede Konsument Gespréicher erfaasst. West beschreift Starfield als e rare Bijou, deen nëmmen eemol all puer Joer opdaucht, wat et e bedeitende Meilesteen an der Spillwelt mécht.

Ausserdeem gesäit de West Starfield als Startpunkt vun enger gréisserer Rees fir Xbox, mat enger Formatioun vun Éischt-Partei-Titele geplangt fir déi nächst Joeren. Hie gesäit dëst als Ufank vun enger aussergewéinlecher Period fir d'Firma vir.

Zesummegefaasst, dem Starfield säin Erfolleg war onendlech, schonn iwwerschratt d'Leeschtunge vun de fréiere Blockbuster-Titelen vu Bethesda. De Start vum Spill op Xbox Game Pass a seng Fäegkeet fir e breet Publikum ze begeeschteren bedeit eng nei Ära fir béid Bethesda an Xbox.

