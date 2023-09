Dem Bethesda seng Zesummenaarbecht mat AMD Virdeeler AMD GPUs a CPUs

Viru kuerzem huet d'Bethesda Partnerschaft mat AMD fir hiren Upëff vum Spill, Starfield, Opmierksamkeet ënnert PC Gameren gewonnen. Laut enger detailléierter Analyse vun Digital Foundry, schéngt et datt Starfield optimiséiert gouf fir besser op AMD GPUs a CPUs ze leeschten am Verglach mat hiren Intel an Nvidia Kollegen.

AMD ass den exklusiven PC Partner vu Starfield, a si hunn enk mat Bethesda Ingenieuren zesumme geschafft fir d'Spill fir AMD Hardware ze optimiséieren. Dës Zesummenaarbecht huet zu enger besserer Leeschtung op AMD Systemer gefouert. Zum Beispill, Digital Foundry huet festgestallt datt mat AMD senger viregter Generatioun Radeon RX 6800 XT gepaart mam Intel Core i9-12900K, d'Spill leeft ongeféier 46% méi séier am Verglach zum Nvidia senger viregter Generatioun RTX 3080 um selwechte System.

Wärend duerchschnëttlech Frame Tariffer méi niddereg si mam RTX 3080, Framezäiten leiden och mat regelméissege Spiking. Et schéngt datt d'Ultra Shadow Qualitéitsastellung den Täter fir dëst Thema ka sinn. Dës Astellung änneren kéint d'Performance verbesseren, besonnesch op eeler Nvidia GPUs.

Zousätzlech huet Digital Foundry e puer komesch Leeschtungsanomalien mat Intel CPUs entdeckt. Hyperthreading op Intel Chips aktivéieren féiert tatsächlech zu méi schlëmmer duerchschnëttlech Frame Tariffer am Verglach mat wann et ausgeschalt ass. Op der anerer Säit, SMT auszeschalten op AMD CPUs beaflosst d'Framesraten net sou vill, awer verursaacht d'Framezäite méi inkonsistent.

Allgemeng schléisst Digital Foundry datt Starfield schéngt fir AMD Systemer optimiséiert ze sinn awer net sou vill fir Intel an Nvidia. Si proposéieren datt Bethesda soll schaffen fir d'Spill besser fir dës Plattformen ze optimiséieren, an Intel an Nvidia sollten aktualiséiert Treiber mat der Zäit erausginn.

Bedenken goufe vu PC-Gameren opgeworf, déi erwaart hunn, datt d'Spill gutt op hiren Nvidia- an Intel-Systemer funktionnéiert. Den Direkter vum Bethesda, Todd Howard, huet an engem Interview gesot datt d'Spill fir PCs optimiséiert gouf an d'Grenze vun der Technologie dréckt. Wéi och ëmmer, e puer Spiller hoffen datt zukünfteg Updates an Treiberverëffentlechungen d'Performance vum Spill op Net-AMD Systemer verbesseren.

Quell: The Verge