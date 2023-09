Starfield gëtt dem Bethesda säi gréisste Spillstart mat sechs Millioune Spiller

Laut dem Entwéckler Bethesda, méi wéi sechs Millioune Spiller hu scho Starfield gespillt, sou datt et de gréisste Spillstart an der Geschicht vun der Firma ass. Dëse Meilesteen gouf an engem Post op X ugekënnegt, fréier als Twitter bekannt.

Dës Erreeche ass bedeitend well et déi éischte Kéier markéiert datt e Bethesda Spill sechs Millioune Spiller an esou enger kuerzer Zäit erreecht huet. Ee vun de bäidréiende Faktoren zu dësem Erfolleg ass d'Inklusioun vum Starfield am Xbox Game Pass, deen de Spiller en einfachen Zougang zum Spill huet. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt dem Starfield seng Spillerzuel net PlayStation Benotzer enthält, well d'Spill net op där Plattform verfügbar ass.

Fréier dës Woch huet den Xbox Chef Phil Spencer verroden datt Starfield eng Millioun gläichzäiteg Spiller iwwer all Plattformen iwwerschratt huet, dorënner Steam. Op Steam hat Starfield konsequent ongeféier 250,000 Spiller op sengem deegleche concurrent User Peak. Dës Zuel ass relativ stabil bliwwen zënter dem fréien Zougang Verëffentlechung vum Spill, wat beweist datt vill Spiller fäerten sou séier wéi méiglech an d'Spill ze sprangen.

Mat der offizieller Verëffentlechung vu Starfield ginn nach méi Spiller erwaart fir d'Spill matzemaachen, besonnesch déi, déi op seng Disponibilitéit op Xbox Game Pass gewaart hunn. Et ass kloer datt d'Erwaardung fir Starfield héich war, a säin erfollegräiche Start weist déi immens Popularitéit vu Bethesda Spiller.

Insgesamt ass dem Starfield seng Erreeche vu sechs Millioune Spiller an esou enger kuerzer Period e Beweis vu sengem breet Appel an der Opreegung ronderëm seng Verëffentlechung. Et wäert interessant sinn ze gesinn wéi d'Spillerzuel weider an de kommende Wochen a Méint wuessen.

