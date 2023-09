Starfield fir offiziell Mod Support am Joer 2024 ze kréien

By

Laut dem Todd Howard, dem Entwécklungschef bei Bethesda, kritt Starfield offiziell Mod-Ënnerstëtzung am 2024. Wärend kee spezifesche Verëffentlechungsdatum geliwwert gouf, huet den Howard ugedeit datt d'Mod-Ënnerstëtzung méiglecherweis duerch de Creation Kit ëmgesat gëtt, dee virdru fir Fallout benotzt gouf. 4 an The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Mod Ënnerstëtzung erlaabt Spiller d'Spill z'änneren an ze personaliséieren, seng Méiglechkeeten auszebauen. Den Howard huet gesot: "Wann Dir Mods ënnerstëtzt hutt, kënnt Dir bal alles maachen, wéi an eise fréiere Spiller. Mod Support wäert d'nächst Joer verfügbar sinn, a mir hunn och Mods gär, also wäerte mir all-in goen.

D'Creation Kits fir Fallout 4 a Skyrim hunn d'Spiller déiselwecht Tools geliwwert, déi Bethesda benotzt huet fir d'Spiller ze kreéieren. Dëst erlaabt d'Entwécklung vu méi fortgeschratt Mods mat méi einfacher. Et ass logesch ze iwwerhuelen datt d'Starfield Versioun vum Creation Kit e Joer nom Start vum Spill verëffentlecht gëtt, ähnlech wéi d'Verëffentlechungszäitlinne vu senge Virgänger.

Trotz der Ofwuelung vun der offizieller Mod-Ënnerstëtzung, hunn d'Spiller scho verschidde Mods fir Starfield erstallt. Dës reichen vu sprëtzeg an onkonventionelle Kreatiounen bis méi praktesch Ergänzunge, wéi DLSS Support an e Siichtfeld Schieber. D'Spiller hunn souguer e Mod entwéckelt fir unzegoen wat IGN als "schockéierend schlecht" Inventarmanagement System bezeechent.

Wärend d'Installatioun vun inoffiziellen Mods kann Leeschtungen am Spill ausschalten, engagéiert Modder hunn Weeër ronderëm dës Begrenzung fonnt. Si hunn Ännerungen gemaach fir d'Fäegkeet ze restauréieren fir Leeschtungen ze verdéngen, och mat Mods installéiert.

Fir méi Informatiounen iwwer wéi Dir Mods fir Starfield an aner Aspekter vum Spill installéiere kënnt, bitt IGN e komplette Starfield Guide. Zousätzlech kënnen d'Fans déi nei Starfield Merchandise am IGN Store entdecken.

Am IGN senger Iwwerpréiwung krut Starfield e 7/10 Bewäertung, mat Luef fir seng expansiv Rollespiller Quests an erfreeleche Kampf. Trotz Erausfuerderunge bleift d'Appell vum Spill staark.

Definitiounen:

- Mod Ënnerstëtzung: Eng Feature déi d'Spiller erlaabt e Spill z'änneren an ze personaliséieren andeems se Elementer derbäisetzen oder änneren.

- Creation Kit: Eng Rei vun Tools geliwwert vu Bethesda, déi Spiller erlaabt Mods ze entwéckelen mat Verméigen a Features aus dem Spill.

Quellen:

- Famitsu (IGN iwwersat)

- IGN