Starfield, dat lescht Hit-Spill vu Bethesda, huet souwuel Luef a Kritik gesammelt. Wéi och ëmmer, een Aspekt deen och Fans vum Spill perplex fannen ass d'Feele vun Hënn. De Reddit Benotzer u/Hbimajorv huet hir Onzefriddenheet geäussert, behaapt datt de Mangel un Hënn den onrealisteschsten Deel vum Starfield ass.

No engem Artikel Beschreiwung am Spill, bestëmmte Hënn Rassen gesot ausstierwen. Dës Erklärung huet d'Fans gefouert ze spekuléieren datt all Kazen an Hënn datselwecht Schicksal erlieft hunn. u/Hbimajorv argumentéiert datt dëst onrealistesch ass, well d'Mënschen ëmmer op grouss Längt gaange sinn fir hir Hausdéieren ze schützen an ze këmmeren, och an schlëmmen Ëmstänn.

D'Fans an de Kommentare ware mat u / Hbimajorv ausgemaach, a seet datt d'Feele vu Hausdéieren d'Immersioun fir si ruinéiert huet. Si gleewen datt d'Spiller d'Méiglechkeet hätten Hënn aus Ausstierwen ze retten, wéinst der staarker Verbindung tëscht Mënschen an hire véierbeen Begleeder.

Interessanterweis, wärend de Mangel u Hënn e wesentleche Suerg ass, hunn e puer Fans och d'Feele vu Kazen am Starfield gemierkt. Fréi Marketingmaterial mat Kazen hunn zu Spekulatiounen gefouert datt se komplett aus dem Spill geschnidden kënne ginn.

Als Conclusioun ass d'Feele vun Hënn am Starfield e Sträitpunkt tëscht de Fans. Vill betruechten et onrealistesch, well d'Bindung tëscht de Mënschen an hiren Hausdéieren. Wärend d'Spill eng Erklärung fir hir Fehlen ubitt, fällt et kuerz fir de Wonsch vun de Fans zefridden ze stellen hir pelzeg Frënn bei hirer Säit am virtuellen Universum ze hunn.

Quellen: Reddit, Bethesda.