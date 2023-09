De Fäegkeet System am Starfield verstoen: E Guide

By

Starfield, dat héich erwaart RPG Spill vu Bethesda, integréiert e Fäegkeet System deen haaptsächlech vu Statistiken a Chance gedriwwe gëtt. Am Géigesaz zu de fréiere Bethesda Spiller, wou de Fortschrëtt an enger Fäegkeet baséiert op der Ausféierung vun assoziéierten Aktiounen, verlaangt Starfield Spiller fir spezifesch Fäegkeeten ze kafen mat Fäegkeet Punkten ier se an dëse Beräicher kënne verbesseren.

Vun engem Charakter Kreatiounsprozess unzefänken, kënnen d'Spiller aus enger Rei vu biographeschen Hannergrënn wielen, déi verschidde Sätz vu Fäegkeeten ubidden. Dës Fäegkeeten ginn opgehuewen mat Hëllef vu Fäegkeetspunkten, déi beim Niveau eropgeet. All Fäegkeet huet véier Reihen, an de Fortschrëtt op méi héich Reihen erfuerdert spezifesch Erausfuerderunge mat dëser Fäegkeet ofzeschléissen.

Et ass wichteg ze bemierken datt e puer Erausfuerderunge nëmmen opgespaart kënne ginn wann déi assoziéiert Fäegkeet kaaft ginn. Dëst bedeit datt d'Spiller selwer Aktivitéiten fannen ouni Fortschrëtter a bestëmmte Fäegkeetsberäicher ze maachen. Fir d'Spill an d'Fäegkeetentwécklung ze optimiséieren, ass et recommandéiert en Hannergrond a Fäegkeeten ze wielen déi mat Ärem gewënschten Spillstil ausriichten.

Et gi verschidde wesentlech Fäegkeeten ze betruechten fréi am Starfield ze kréien. Dëst beinhalt d'Gewiichterhéijung, wat d'Drogekapazitéit erhéicht; Wellness, déi méi Gesondheet gëtt; Commerce, wat d'Kaf- a Verkafspräisser verbessert; Iwwerzeegung, wat d'Chancen erhéicht fir NPCs ze iwwerzeegen; Scavenging, wat d'Entdeckung vum Element verbessert; Ballistik oder Laser, déi Schued mat spezifesche Waffentypen erhéijen; a verschidde Waffen Zertifizéierungen.

Aner wichteg Fäegkeeten enthalen Medizin fir d'Effizienz vun heelen Artikelen ze stäerken, Surveying fir verstäerkte Scannen Fäegkeeten, Boost Pack Training fir verbessert Jetpack Leeschtung, a Sécherheet fir fortgeschratt Spären ze hacken.

Wärend déi genannte Fäegkeeten eng Rei vun Aktivitéiten ofdecken, déi allgemeng am Spill fonnt ginn, ass et derwäert ze notéieren datt verschidde Fäegkeeten gläichzäiteg kënne Fortschrëtter maachen. Zum Beispill, Kampffäegkeeten erfuerderen dacks Feinde ëmzebréngen, wat zu Schued féieren kann. Dëst, am Tour, kann zum Fortschrëtt vu Wellness oder Medizin Fäegkeeten bäidroen. Ähnlech kënne Fäegkeeten wéi Scavenging, Weight Lifting, a Commerce synergiséiere wéi Plënneren, Material droen a se un Ubidder verkafen kënnen all Erausfuerderung Fortschrëtter verdéngen.

Am Starfield gëtt et keen Niveaukapp, wat de Spiller erlaabt och op méi héijen Niveauen weiderzekommen. Och wann d'Respekt net méiglech ass, bitt d'Fäegkeet fir all Fäegkeet ze maximéieren d'Flexibilitéit fir mat verschiddene Spillstiler ze experimentéieren.

Als Conclusioun ass d'Fäegkeet System am Starfield ze verstoen entscheedend fir effizient Charakterentwécklung. Andeems Dir suergfälteg Fäegkeeten auswielt, déi mat Ärem Spillstil ausriichten a konsequent Erausfuerderunge fäerdeg bréngen, kënnt Dir e gutt ofgerënnt Charakter erstellen prett fir d'Erausfuerderunge vun der Galaxis ze navigéieren.

