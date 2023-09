De Fäegkeet System am Starfield verstoen

Starfield, als Rollespill (RPG), hänkt staark op Statistiken a Chance. Bal all Aktioun am Spill, egal ob et Kampf, Iwwerzeegung, Handwierk oder Sperrpick ass, gëtt vun engem Mathematiksystem regéiert. Am Géigesaz zu de fréiere Bethesda Spiller, wou de Fortschrëtt an enger Fäegkeet baséiert op einfach assoziéiert Aktiounen auszeféieren, verlaangt Starfield Spiller fir spezifesch Fäegkeeten ze kafen mat Fäegkeet Punkten fir an dëse Beräicher ze verbesseren.

Am Ufank ass d'Verstoe wéi de Fäegkeet System funktionnéiert vläicht net ganz offensichtlech. E puer Erausfuerderungen am Spill erfuerderen d'Spiller fir verschidden Aufgaben eng gewëssen Unzuel vun Mol auszeféieren, awer wann déi entspriechend Fäegkeet net opgehuewe gouf, gëtt de Fortschrëtt Richtung dës Erausfuerderung net gemaach. Dëst kann zu engem spannen d'Rieder féieren ouni eigentlech an engem bestëmmte Beräich vun Expertise virzegoen.

Wann Dir en neie Charakter erstellt, ginn d'Spiller Zougang zu dräi Fäegkeeten baséiert op hirem gewielte biographeschen Hannergrond. Et gi verschidden Hannergrënn fir ze wielen, jidderee bitt eng Rei vu Fäegkeeten, déi mat verschiddene Spillstiler ausgeriicht sinn. Fäegkeet Punkte ginn all Kéier wann e Spiller eropgeet a kënne benotzt ginn fir den éischte Rang vun enger Fäegkeet ze spären. Weider Investitioun vu Fäegkeet Punkten spären zousätzlech Reihen op, jidderee mat senger eegener Erausfuerderung déi muss ofgeschloss ginn fir weider ze kommen.

All Fäegkeet am Starfield kann duerch véier Reihen verbessert ginn, mat all Rang erfuerdert d'Réalisatioun vun enger spezifescher Erausfuerderung. Wann d'Erausfuerderung fäerdeg ass, kann en anere Fäegkeetspunkt ausginn fir en neie Rang opzemaachen, d'Fäegkeet ze verbesseren an eng nei Erausfuerderung ze bidden.

De Fäegkeetsmenü am Spill weist un wéi eng Fäegkeeten bereet sinn ze rangéieren andeems se schimmeren. Och wann et ubruecht ass Fäegkeeten ze wielen déi mat engem geplangte Spillstil ausriichten, et gi verschidde Fäegkeeten déi profitabel sinn onofhängeg vum Bau. E puer Fäegkeeten fortschrëtt duerch gemeinsam Aktivitéiten, wéi Feinde mat enger spezifescher Aart vu Waff ze schéissen, anerer erfuerderen méi virsiichteg Handlungen, wéi zum Beispill Spär-Picking.

Wesentlech Fäegkeeten am Starfield

Egal ob duerch den Hannergrond vum Charakter kritt oder opgehuewen mat Fäegkeet Punkten, et gi verschidde wesentlech Fäegkeeten, déi Spiller solle betruechten fréi ze kréien. Dës enthalen:

Gewiichterhéijung: Erlaabt méi Objeten ze droen; Erausfuerderungen involvéiert e gewësse Prozentsaz vun der Gesamtmass beim Laafen ze droen. Wellness: Subventiounen zousätzlech Gesondheet; Erausfuerderunge beinhalt d'Benotzung vun heelen Elementer. Commerce: Erméiglecht zu méi niddrege Präisser ze kafen an zu méi héije Präisser ze verkafen; Erausfuerderunge betrëfft eng spezifesch Zuel vun Artikelen ze verkafen. Iwwerzeegung: Erhéicht d'Chancen vun erfollegräich iwwerzeegen Net-spillbar Charaktere (NPCs); Erausfuerderunge betrëfft Erfolleg bei Iwwerzeegungsaufgaben. Scavenging: Erhéicht d'Wahrscheinlechkeet fir verschidde Saachen an der Spillwelt ze fannen; Erausfuerderunge beinhalt d'Loft vu Container. Ballistik oder Laser: Verbessert Schued mat spezifesche Munitiounstypen, entweder Projektilen oder Laserbaséiert Waffen; Erausfuerderungen involvéiert Feinde mat der entspriechender Ammo-Typ ëmzebréngen. Waffen Zertifizéierung: Wielt aus Pistoul, Gewier, Shotgun, Heavy Waffen, oder Sniper Zertifizéierung fir Schued mat der gewielter Waff Typ ze erhéijen; Erausfuerderunge beinhalt eng gewëssen Zuel vu Feinde mat der gewielter Aart vu Waff ëmzebréngen. Medezin: Erhéicht d'Effizienz vun heelen Elementer; Erausfuerderunge beinhalt d'Benotzung vun heelen Elementer wärend blesséiert. Surveying: Verbessert den Zoomniveau um Scanner an erlaabt d'Objeten op méi grousser Distanzen ze scannen; Erausfuerderunge beinhalt d'Scannen vun eenzegaartege Ressourcen, Flora a Fauna. Boost Pack Training: Verbessert d'Brennstoffeffizienz vum Jetpack; Erausfuerderunge beinhalt d'Benotzung vum Boost Pack eng gewëssen Unzuel vun Mol am Kampf. Sécherheet: Erméiglecht Hacking fortgeschratt Spären a vergréissert d'Zuel vun Auto-Versich verfügbar; Erausfuerderunge involvéiert eng spezifesch Zuel vu Spären ze wielen.

Dës Fäegkeeten decken verschidden Aktivitéiten, déi d'Spiller méiglecherweis wärend dem Spillspill engagéieren, sou wéi Feinden ëmzebréngen a Container ze plënneren. E puer Fäegkeeten synergiséieren mateneen, wat de Spiller erlaabt a verschidde Fäegkeeten gläichzäiteg ze progresséieren. Zum Beispill, Kampffäegkeeten erfuerderen dacks Feinden ëmzebréngen, wat zu Schued resultéiere kann. Kombinéiert mat Wellness- oder Medizinfäegkeeten, déi sech beim Heelen verbesseren, kënnen d'Spiller Fortschrëtter a verschidde Fäegkeeten verdéngen andeems se u Kämpf deelhuelen.

Aner Fäegkeeten, wéi Scavenging, Gewiichterhéijung, a Commerce, ergänzen sech. Andeems Dir plundert, iwwerschësseg Materialien droen an se dann verkafen, kënnen d'Spiller Fortschrëtter maachen a verschidde Erausfuerderunge gläichzäiteg. Fäegkeeten wéi Stealth a Lockpicking fortschrëtt och beim Spillen, wat Spiller erlaabt Fäegkeet Punkten ze verdéngen wärend Elementer klauen.

Am Starfield gëtt et keen Niveaukapp, obwuel de Fortschrëtt op méi héijen Niveauen verlangsamt. D'Spiller kënnen hir Fäegkeeten net respektéieren, awer well et méiglech ass all Fäegkeet ze maximéieren, hunn d'Spiller d'Fräiheet verschidde Fäegkeeten auszeprobéieren ouni sech Suergen iwwer eng permanent Wiel ze maachen. Méi Fäegkeet Punkte kënne verdéngt ginn wéi d'Spill weidergeet, wat Méiglechkeete bitt fir verschidde Spillstiler ze entdecken.

