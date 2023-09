Starfield: E Guide fir Schleisen mat Digipicks ze wielen

Bethesda huet eng bedeitend Ännerung an der Lockpicking Mechanik fir hir zukünfteg Spill Starfield gemaach. Gone sinn déi traditionell Tumbler a Pin Schleisen, un déi mir an hire RPGs gewinnt sinn. Amplaz hu si fancy nei Digilocks agefouert. Wann Dir et schwéier fannt Iech un dës nei Method z'adaptéieren fir Dieren opzemaachen a wäertvoll Saachen ze pilferen, maach der keng Suergen. Mir hunn e schnelle Guide fir Iech ze hëllefen.

Wéi wielen ech Schleisen

Am Starfield, Lockpicking involvéiert Schlësselen an kreesfërmeg Schleisen mat enger gewësser Unzuel vu Lücken ze setzen, déi Dir braucht mat dem richtege Schlëssel ze fëllen. Ären Écran weist déi verfügbar Schlësselen op der rietser Säit, jidderee mat enger anerer Zuel vu Pins. Op der lénker Säit gesitt Dir d'Schloss selwer, mat méi komplexe Schleisen déi méi Réng hunn fir duerch ze schaffen am Verglach mat méi einfachen.

Fir Lockpicking méi einfach ze maachen, ass et recommandéiert ze fokusséieren op d'Nivelléierung vun Ärer Sécherheetsfäegkeet fréi am Spill. Dëst wäert verursaachen datt d'Schlässer a blo markéiert ginn wann Dir iwwer Schlësselen hovert déi se passen. Op dës Manéier kënnt Dir einfach z'identifizéieren wéi eng Schlësselen fir all Niveau vun de Réng an der Spär funktionnéieren.

Wann Dir probéiert e Schloss ze wielen, kënnt Dir Schlësselen fannen déi nëmmen eng Schicht oder Niveau vum Schloss passen, anerer kënnen op verschidde Schichten funktionnéieren. Äert Zil ass d'Schlësselen ze rotéieren an anzeginn fir all d'Lücken ze fëllen an d'Schichten progressiv ze läschen.

Schleisen zu Starfield erfuerdert méi Gedanken a Planung am Verglach mat den traditionelle Tumblerschloss a fréiere Bethesda Spiller. Benotzt keng Schlësselen déi Dir spéider braucht just well se passen op d'Schicht op där Dir de Moment sidd. Et ass am beschten mat Schlësselen unzefänken déi méi Pins hunn, well se dacks méi spezifesch Layouten hunn. Schlësselen mat manner Pins hunn eng méi breet Palette vun Uwendungen.

Wann Dir en Expert Spär begéint, huelt Är Zäit fir duerch déi verfügbar Schlësselen ze fueren a se an d'Positioun ze rotéieren. Notéiert wéi eng Schlësselen all Schicht passen ier Dir engagéiert se op der Plaz ze setzen. Wann Dir e Feeler maacht, kënnt Dir Är Schrëtt duerch d'Schichten zréckzéien wann Dir Ersatz Digipicks hutt. Wéi och ëmmer, mat Gedold a virsiichteg Iwwerleeung, sollt Dir fäeg sinn déi meescht Spären opzemaachen ouni de Besoin fir zréckzekréien.

Schlussendlech ass e hëllefräichen Tipp ze spueren. Ier Dir probéiert e Masterniveau Këscht oder eng Dier ze wielen déi Dir wierklech wëllt opmaachen, späichert Äert Spill. Op dës Manéier kënnt Dir nei lueden, wann Dir vermësst. Och wann et wéi fuddelen schénge kann, an der grousser Weltraum, kann keen Iech héieren fuddelen.

Wou Digipicks ze fannen

Digipicks kënnen uechter Starfield fonnt ginn. Si sinn a Basen a Feindlager verspreet a kënnen och kritt ginn andeems se doudege Feindkierper geplot ginn. Zousätzlech, wann Dir Pickpocketing Fäegkeeten hutt, kënnt Dir Digipicks vu liewege Feinde kréien. Ausserdeem bidden Ubidder digipicks fir ze kafen, typesch fir 35 Credits. Et ass unzeroden Digipicks ze stockéieren sou datt Dir ëmmer e puer bei der Hand hutt. Dir wëllt net op eng gespaart Meeschtesch Këscht déif an engem Dungeon kommen ouni e Mëttel fir se opzemaachen.

