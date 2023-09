De Sam Coe, de bisexuelle Begleeder Charakter am Bethesda's Spacefaring RPG Starfield, ass séier e Favorit bei de Spiller ginn. Portraitéiert vum Stëmmschauspiller Elias Toufexis, De Sam Coe steet eraus mat senger grujeleger Cowboy Vibe an enger markanter Stëmm. Toufexis, bekannt fir seng Rollen als Adam Jensen an den Deus Ex Spiller a L'ak op Star Trek: Discovery, huet säi kreativen Input an d'Entwécklung vum Sam Coe bruecht, wat him e gutt gerundeten an relatable Charakter mécht. Trotz dem Réckbléck vun e puer konservativen Gameren, huet Toufexis houfreg de Sam Coe als bisexuell portraitéiert, a betount d'Wichtegkeet vun der Diversitéit an der Representatioun a Spiller. Dem Charakter seng romantesch Optiounen sinn op fir Spiller vun all Geschlecht. Den Toufexis huet och verroden, datt hien de Sam Coe vun Ufank un bewonnert huet, well de Charakter vill Ähnlechkeet mat sech selwer hat.

Den Toufexis huet och seng Gedanken iwwer de potenziellen Impakt vun AI an der Stëmmhandelsindustrie gedeelt. Wärend hie mengt datt AI net richteg Akteuren komplett ersetzen kann, erkennt hien datt et verschidde Rollen an Aarbechtsméiglechkeeten ewechhuele kann. Mat senger markanter Stëmm an ikonesche Performancen wéi Sam Coe, fillt Toufexis datt grouss Rollen méiglecherweis sécher bleiwen vun der AI Replikatioun. Wéi och ëmmer, hien ënnersträicht d'Wichtegkeet fir d'Liewensmëttel vun de Schauspiller ze schützen a géint déi net autoriséiert Notzung vun hire Stëmme fir Profitt oder Promotioun opzesetzen. Insgesamt bleift Toufexis optimistesch datt d'Leit weiderhin d'Authentizitéit vum richtege Schauspill versus AI generéiert Stëmmen schätzen a sichen.

**Definitiounen:**

- RPG: Rollespill

- Begleeder Charakter: En Net-Spiller Charakter (NPC) deen de Spiller als Begleeder ka matmaachen an dacks zousätzlech Ënnerstëtzung oder Storyline an engem Spill ubitt.

- Stëmm Schauspiller: En Performer deen hir Stëmm u Personnagen a Videospiller, Animatiounen an aner Forme vu Medien léint.

- Bisexuell: Ugezunn souwuel fir Männercher a Weibercher.

- Réckschlag: Negativ oder feindlech Reaktioun.

- Representatioun: D'Duerstellung oder Porträtatioun vun enger diverser Palette vun Individuen oder Gruppen a Medien, wéi Spiller, fir verschidden Identitéiten an Erfarungen ze reflektéieren an ze enthalen.

