Wéi bauen ech Outposts zu Starfield: E Guide fir Ressourcen ze sammelen

Bauen vun Outposts zu Starfield ass e entscheedende Mechaniker deen d'Spiller erlaabt Ressourcen a Bulk ze sammelen, déi dann benotzt kënne ginn fir Artikelen an Upgrades während hirer Aventure ze kreéieren. Am Starfield hunn d'Spiller d'Fräiheet fir Outposts ze kreéieren iwwerall wou se am Universum wëllen, an d'Basisbau Feature vum Fallout 4 op den nächsten Niveau huelen. Och wann d'Spill kee laangen Tutorial ubitt wéi een Outposte bauen, ass et en extrem hëllefräichen Mechaniker deen d'Spiller erlaabt eng grouss Quantitéit u Ressourcen ze kréien ouni hir Kreditt ze verbréngen.

Fir unzefänken en Outpost am Starfield ze bauen, mussen d'Spiller hire Scanner opmaachen an d'Optioun "Outpost" auswielen. Dëst wäert e Geeschterbild vum Outpost weisen, wat weist wou et ka gebaut ginn. Déi iewescht riets Eck vum Écran gëtt e Menü déi verfügbar Ressourcen an der Géigend ubitt, a Spiller solle zielen esou vill vun dëse Ressourcen wéi méiglech ze sammelen (Ziel op d'mannst véier). Wann eng gëeegent Plaz fonnt gouf, kann den Outpost plazéiert ginn.

Nodeems Dir den Outpost gesat huet, ginn d'Spiller de Baumodus an. Et ass recommandéiert op eng Iwwersiicht vun der Géigend ze wiesselen fir besser Visibilitéit. Am Baumodus mussen d'Spiller Extraktoren, Späichereenheeten a Stroumversuergung konstruéieren. Extractoren sollen op d'Vene vu Ressourcen um Buedem gesat ginn, a Spiller sollen zielen esou vill wéi méiglech an e bestëmmte Beräich ze passen. Späichereenheete solle gebaut ginn op Basis vun der Aart vu Ressourcen déi extrahéiert ginn - fest, flësseg oder Gas. Extractoren musse mat Späichereenheete verbonne sinn, an dëst kann gemaach ginn andeems Dir iwwer den Extraktor hovert, wielt "Ausgangslink erstellen", an zitt déi rout Linn an de passenden Späicherbehälter. Schlussendlech sinn Energiequellen, wéi Solararrays oder ugedriwwen Generatoren, gebraucht fir d'Extraktoren z'erliewen.

Och wann et keen absolute "beschte" Standuert gëtt fir Outposts zu Starfield ze bauen, ass et recommandéiert Multiple Outposts iwwer verschidde Planéiten ze bauen fir d'Virdeeler vun dësem Mechaniker ze maximéieren. Ier Dir Outposten erstellt, sollten d'Spiller Planéite scannen fir hir verfügbare Ressourcen ze bestëmmen. Planéite mat fënnef oder méi Ressourcen sinn derwäert z'ënnersichen. Puer recommandéiert Planéiten fir outpost Gebai och Jemison, déi bitt Waasser, Chlor, Bläi, Argon, an chlorosilanes; Kreet, déi Waasser, Helium-3, Eisen, Bläi, Argon, Alkanen, Sëlwer an Neon ubitt; Zamka, déi Waasser, Helium-3, Kupfer, Néckel, Eisen, Uran, Kobalt a Vanadium ubitt; a Maheo 2, déi Waasser, Helium-3, Kupfer, Eisen, Bläi, Alkanen, Tetrafluoriden a Ytterbium ubitt - eng rar a wäertvoll Ressource déi nëmmen op 34 Planéiten a Mounden am Spill fonnt gëtt.

Insgesamt, Bau vun Outposts am Starfield ass e belountend an effiziente Wee fir Ressourcen ze sammelen an d'Spill ze verbesseren. Andeems Dir strategesch Plazen auswielt a richteg Extraktoren, Späichereenheeten a Stroumversuergung konstruéiere kënnen d'Spiller eng stänneg Versuergung vu wäertvolle Ressourcen uechter hir Aventure garantéieren.

