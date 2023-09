Bethesda's Starfield kritt gemëschte Rezensiounen op Steam

Dem Bethesda säin héich erwaarten Raumspill, Starfield, gouf de 6. September verëffentlecht, wat d'Enn vum Entwéckler seng 25 Joer laang dréchen Zauber fir nei intellektuell Eegentum markéiert. D'Spill huet bedeitend Buzz ënner Fans a Kritiker generéiert, mat villen déi et mat Bethesda fréiere Titele wéi Morrowind a Fallout 3 vergläichen.

Am Starfield fänken d'Spiller hir Rees als Miner un, deen op e komeschen Artefakt stéisst, an eng multidimensional Quest iwwer verschidde Fraktiounen a Raumschëffer aussetzt. Och wann d'Spill am Weltraum gesat ass an Auslänner a Raumschëffer huet, weist de Kotaku Schrëftsteller Zack Zwiezen drop hin, datt et nach ëmmer déi vertraute Bethesda RPG Elementer behält, déi a fréieren Titelen gesi goufen.

Steam Rezensiounen hunn gemëschte Meenungen iwwer Starfield gedeelt. E puer luewen d'schéin Ëmfeld vum Spill, fantastesch Tauche, a Geschichtsgeschicht, erfëllen d'Fantasie fir an engem aneren Universum ze liewen. Dës positiv Rezensiounen Highlight Starfield seng Fäegkeet Spiller an en neien a spannende Kader ze transportéieren.

Wéi och ëmmer, net all Steam Rezensiounen deelen dëst Gefill. E puer kritiséieren d'Spill fir e verherrlecht Luedebildschierm ze sinn a weisen datt d'Kampfmechanik ähnlech wéi fréier Bethesda Spiller wéi Skyrim a Fallout 4. Dës negativ Rezensiounen argumentéieren datt d'Spill net genuch Innovatioun oder Verbesserung am Spillplay bitt.

Insgesamt huet Starfield eng Rei vu Feedback op Steam kritt, mat e puer luewen et als zolitt Spill, anerer fannen et fehlt am Verglach mat Bethesda seng fréier Titelen. Wéi mat all héich erwaart Verëffentlechung sinn d'Meenungen subjektiv, an d'individuell Spillerfarunge kënne variéieren.

Quellen:

- Kotaku

- Damp