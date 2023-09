Spotify stellt personaliséiert Playlist 'Daylist' vir, déi sech un Är Stëmmungen upassen

Spotify setzt weider seng Sammlung vu personaliséierte Playlists ze verbesseren mat der Aféierung vu senger leschter Feature, Daylist. Dës ëmmer evoluéierend Playlist ass entwéckelt fir Iech de ganzen Dag un Är Stëmmungen unzepassen, an eng eenzegaarteg Nolauschtererfahrung ubitt fir all Benotzer.

Gitt an d'Ränge vun Discovery Weekly, On Repeat, a Genre Mixen, Daylist ass eng kontinuéierlech erfrëscht Playlist déi zielt fir "all Versioun vun Iech" ze këmmeren. D'Playlist aktualiséiert e puer Mol am Dag, integréiert nei Tracks an Titelen op Basis vun Ärem historeschen Engagement mat der Spotify App.

Zum Beispill, wann Dir normalerweis moies op optimistesch a glécklech Musek lauschtert, kann d'Daylist eng Playlist proposéieren mam Titel "Schlofkummer Pop Banger fréie Moien." Niewent dësen quirky Ënnertitelen, kënnt Dir erwaarden nei Tracks an en aktualiséierten Titel ze entdecken all Kéier wann d'Playlist erfrëscht.

Dës nei Feature baut op Spotify säi Verständnis vu Museksmetadaten, wat de Start vun Niche Mixes fréier dëst Joer aktivéiert huet. Niche Mixes hunn d'Benotzer erlaabt spezifesch Aktivitéiten, Vibes oder Ästhetik z'inputéieren fir eng personaliséiert Playlist am Retour ze kréien. Mat Daylist kombinéiert Spotify dës "Vibes" mat Äre Spotify Benotzungsdaten fir eng All-in-One Playlist ze kreéieren déi Är Lieblingsmusek de ganzen Dag weist.

D'Playlist gëtt dacks aktualiséiert, mat der "Nischmusek a Mikrogenre" déi Dir normalerweis während spezifeschen Zäiten vum Dag a Woch streamt. Zousätzlech adaptéieren d'Grafiken vun der Daylist fir d'Zäit vum Dag ze reflektéieren, iwwergank vun engem helle gielzegen Téin moies op Sonnenënnergang Faarwen am Owend an e méi däischter Schwaarz fir spéiden Nuecht lauschteren.

Ausserdeem kënnt d'Daylist mat enger agebauter Sharing Feature entworf fir sozial Medien. D'Benotzer kënnen einfach e fäerdege Screenshot, personaliséierte Sticker oder personaliséierbar Sharecard deelen fir hir Dageslëscht fir Frënn an Unhänger ze weisen. D'Playlist kann och an der Bibliothéik vum Benotzer gespäichert ginn fir bequem Zougang.

Daylist lancéiert fir béid gratis a Premium Benotzer op engleschsproocheg Mäert, dorënner d'USA, Kanada, Groussbritannien, Australien, Neiséiland an Irland. Spotify plangt d'Disponibilitéit fir méi Benotzer weltwäit an de kommende Méint auszebauen.

