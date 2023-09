Spotify bitt gratis Audiobooks fir bezuelte Abonnenten ze lauschteren

No onbenanntem Quellen plangt Spotify seng bezuelte Abonnenten 20 Stonnen gratis Audiobook Nolauschteren ze bidden an engem Effort seng Präsenz an der Audiobookindustrie auszebauen. Den Audiobook Maart gëtt virausgesot bedeitend ze wuessen, mat engem projizéierte Wäert vun $39.1 Milliarde bis 2032 am Verglach zu $4.2 Milliarde am Joer 2022, laut engem Bericht vum Market.Us. Spotify ass an den Audiobooksektor am Joer 2021 agaangen mat der Acquisitioun vum Digital Audiobook Distributeur Findaway.

De Moment bitt Spotify iwwer 350,000 Bicher fir seng 200 Millioune Plus Abonnenten ze kafen, obwuel dës Audiobicher nëmmen op der Spotify Websäit kaaft kënne ginn wéinst engem lafende Sträit mat Apple iwwer hir App Store Politiken a Käschten. An engem Versuch fir mam Amazon dominante Audiobook Service Audible ze konkurréiere, dee rangéiert vun $7.99 bis $22.95 pro Mount, schafft Spotify mat Verëffentleche fir e gratis Audiobookbündel direkt a senger App fir eng limitéiert Zäit ze bidden.

No der Nouvelle vu Spotify seng Pläng hunn d'Aktien vun der Firma eng 2.7% Ofsenkung am Handel erlieft. Wéi och ëmmer, während den dräi Méint, déi den 30. Juni ophalen, huet Spotify 2.77 Milliarden Euro (ongeféier $ 2.97 Milliarde) u Recetten generéiert, erop vun $ 2.50 Milliarde während der selwechter Period d'lescht Joer. Zousätzlech huet Spotify 10 Milliounen nei Abonnente gewonnen, wéi gemellt vum CEO Daniel Ek.

Weider Detailer goufen net vu Spotify iwwer dës Upëff Feature geliwwert.

Definitiounen:

– Audiobook: eng Opnam vun engem geschwatene Buch, typesch a Form vun enger digitaler Datei oder CD, déi vun engem Individuum nolauschtere kann.

- Maartwäert: de Gesamtwäert vun engem Maart, baséiert op de Präis vun de Verméigen a Servicer dobannen.

Quellen: The Wall Street Journal, Market.Us