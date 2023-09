Spotify fir gratis Audiobook Test fir Abonnente ze starten

Spotify plangt e Pilotprogramm anzeféieren deen e gratis Audiobook Test fir seng Abonnenten ubitt. D'Benotzer kënne bis zu 20 Stonnen Nolauschteren erwaarden, wat ongeféier zwee Audiobooks entsprécht, pro Mount. De Programm enthält Titele vu groussen US Verëffentlechen.

An der Vergaangenheet huet Spotify Audiobooks ugebueden duerch e Pay-per-Download Modell nodeems se d'Audiobook Plattform Findaway kaaft hunn. Wéi och ëmmer, de Prozess huet d'Benotzer erfuerdert d'Audiobicher iwwer e Webbrowser ze kafen fir dem Apple seng 30% Kommissioun fir In-App Akeef ze vermeiden. De Pilotprogramm, op der anerer Säit, erlaabt d'Benotzer Bicher direkt an der Spotify App erofzelueden.

Déi initial Rollout vum Programm wäert limitéiert sinn op engleschsproocheg Länner, mat enger breeder Palette vun verfügbaren Titelen. Et bleift onkloer wéi Spotify plangt d'Verëffentlecher ze kompenséieren, awer et gëtt spekuléiert datt se Bezuelung op Basis vun der Nolauschterdauer vun de Benotzer kréien.

Dës Initiativ vu Spotify zielt fir seng Servicer iwwer Museksstreaming auszebauen an zousätzlech Einnahmestroum ze generéieren, ähnlech wéi seng Entrée an de Podcast Maart. Et stellt och eng Erausfuerderung fir Audible, deen de Moment den Audiobookmaart dominéiert mat engem 63.4% Undeel a ronn 1.8 Milliarden Dollar am Verkaf am Joer 2022.

Ausserdeem kënnt dës Beweegung wéi Spotify probéiert de Wäert vun hiren Abonnementer no enger rezenter Präiserhéijung ze verbesseren. Zousätzlech zum Audiobook Pilotprogramm huet d'Firma ugefaang ze testen In-App Texter hannert enger Premium Paywall ze placéieren.

