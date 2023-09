Specialized huet déi lescht Versioun vu sengem populäre Roubaix Ausdauer Strooss Vëlo enthüllt, genannt Roubaix SL8. Dësen neie Modell ass a verschiddene Spezifizéierungsoptiounen verfügbar an ass en Nofolger vum Tarmac SL8. Obwuel et kee fréiere Roubaix SL7 gouf, wollt Specialized seng Top-Flight Modeller ënner dem selwechten Numm bréngen.

De Roubaix ass e Grondsteen an der Specialized's Lineup fir bal zwee Joerzéngte, mat sengem Kuelestofffaserrahmen an innovativer Futureshock Suspension Technologie. Et krut Ruhm, wann de Peter Sagan et op d'Victoire zu Paräis-Roubaix am Joer 2016 gefuer ass. Spezialiséiert behaapt datt de Roubaix SL8 de schnellsten Vëlo an der Ausdauer Strooss Kategorie ass, mat optimiséierter Aerodynamik, déi véier Watt vum Drag eliminéiert.

Fir eng verbessert Aerodynamik z'erreechen, huet de Roubaix SL8 eng nei Gabelform, revidéiert Down Tube Design, an dropgesat Sëtzopenthalter. Specialized huet och d'Frame Gewiicht ëm 50 Gramm reduzéiert duerch Kuelestofffaser Layup Optimisatioun. D'Framegeometrie bleift gréisstendeels onverännert, ausser eng 10mm Erhéijung vun der Héicht op der viischter fir den neie Future Shock Suspension System z'empfänken.

Apropos vum Future Shock, stellt de Roubaix SL8 déi fuschneie Future Shock 3.0 Plattform vir. Dëse Front Suspension System bitt 20mm Rees an 30mm Stack Héicht Upassung, verbessert Komfort a Konformitéit. Et kënnt an dräi Spezifizéierungsniveauen a bitt fënnef Fréijoersraten an zousätzlech Pre-Laaschtwäscher fir Personnalisatioun. D'Top-Enn 3.3 Eenheet ass hydraulesch gedämpft fir e méi glatter Ride, während d'3.2 Eenheeten virausgesate Kompressioun fir maximal Gläichheet hunn. D'3.1 Eenheeten hunn justierbar Preload.

Fir e equilibréiert Ridegefill ze kreéieren, huet Specialized säi Pavé Sitzpost entwéckelt an dropgesat Sitzpost Clamp Design, bekannt als Aftershock Technologie. De Kuelestoff Layup vum Sëtzpost reduzéiert Auswierkungen a Schwéngungen wärend d'Kraafttransfer verbessert. Laut Spezialiséiert liwwert de Roubaix SL8 eng 53% Reduktioun vun den initialen Auswierkunge um Lenker am Verglach mat anere Stroossebikes.

De Roubaix SL8 ass a siwe Modeller verfügbar, mat der S-Works Versioun mat engem Sram Red AXS Groupet a Roval Terra CLX II Radset. Et gëtt och e S-Works Frameset verfügbar fir personaliséiert Builds. De Rescht vun de Modeller kommen a verschidde Lackoptiounen an hunn eng Mëschung vu Shimano a Sram Komponenten.

Insgesamt stellt de Spezialiséierte Roubaix SL8 e wesentlechen Upgrade an der Aerodynamik, der Suspensiounstechnologie a Ridekomfort duer, sou datt et eng ideal Wiel fir Ausdauer-orientéiert Cyclisten mécht.

Definitiounen:

- Ausdauer Strooss Vëlo: Eng Zort Strooss Vëlo entworf fir laang Strecken, Komfort a Stabilitéit ubitt.

- Futureshock Suspension Technologie: E viischt Suspension System deen Schocken a Schwéngungen absorbéiert fir e méi glatteren Ride.

- Carbon Fiber Layup: D'Arrangement an d'Orientéierung vu Kuelestofffaserplacke an engem Kompositmaterial, wat d'Gesamtstäerkt an d'Steifheit vum Frame beaflosst.

- Aerodynamik: D'Studie vu wéi d'Loft ronderëm Objete fléisst, sou wéi e Vëlo, fir d'Reduktioun ze reduzéieren an d'Leeschtung ze verbesseren.

Quellen: Spezialiséiert