SpaceX setzt weider Rekorder wéi et seng 62. Missioun vum Joer lancéiert huet, en anere Meilesteen fir d'Firma markéiert. D'Missioun, déi eng Falcon 9 Rakéit benotzt huet, ass am Kennedy Space Center vun der NASA a Florida stattfonnt. Dëst bréngt SpaceX seng Gesamtzuel vu Falcon 9 oder Falcon Heavy Starten an de leschten 12 Méint op 83.

De CEO Elon Musk huet ugekënnegt datt d'Startkadens an de kommende Méint eropgeet, zielt fir 10 Falcon Flich pro Mount bis Enn vun dësem Joer an 12 pro Mount d'nächst Joer. SpaceX huet schonn 10 Falcon Starten an enger 30-Deeg Period erreecht, mam Zil et d'Norm ze maachen no vir.

SpaceX féiert net nëmmen d'Welt wat d'Zuel vun de Starten ugeet, awer et féiert och an der totaler Notzlaaschtmass, déi dëst Joer an d'Ëmlafbunn gestart gouf. An der éischter Halschent vum Joer 2023 huet SpaceX ongeféier 447 Tonnen Fracht an d'Ëmlafbunn geliwwert, wat ongeféier 80 Prozent vun allen Materialien ausmaachen, deen an d'Ëmlafbunn weltwäit gestart gouf.

Den Erfolleg vum SpaceX kann u verschidde Faktoren zougeschriwwe ginn, dorënner d'Wiederverwendung vun den éischte Stuf Boosteren a Notzlaaschtfaarf. D'Firma huet och Wendungszäite bei hire Startpads reduzéiert, mat der Florida Startpad eng Reduktioun op manner wéi véier Deeg tëscht Missiounen gesinn. De West Coast Startpad a Kalifornien huet 18 Falcon 9 Missiounen gehost, awer dauert méi laang fir all Missioun opzestellen wéinst engem méi alen Design.

D'Erhéijung vun der Startkadens vum SpaceX huet och zu Verännerunge vun den Operatiounen am Oste Range vun der US Space Force gefouert. D'Gamme huet déi méi héich Startfuerderung ugepasst, déi vum SpaceX gedriwwe gëtt an huet seng Operatiounen deementspriechend streamlined.

Mat SpaceX seng ambitiéis Ziler fir d'Zukunft, ass et erwaart un der Spëtzt vun der Weltraumfuerschung ze bleiwen a weider Grenzen an der Industrie ze drécken.

