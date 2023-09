Fannt Mierkreaturen am Heute Kräizwuerträtsel

D'Kräizwuerträtsel vun haut, gebaut vum Ella Dershowitz, weist e schlau Thema baséiert op Waasserbewunner. Den Entdecker bei 37-Across, "Aquatic Denizen", déngt als phonetesch Hiweis op déi ëmkreest Wierder am Puzzel. Allerdéngs sinn dat net nëmmen all Mier Kreaturen; si sinn all Kreaturen deenen hir Nimm entdeckt kënne ginn andeems Dir d'Form vum Buschtaf C vun uewen no ënnen mat de kreesfërmege Buschtawen verfollegt. E puer Beispiller enthalen Mier Schwamm a Mierercher. Huelt Är Zäit a kuckt wéivill Mierkreaturen Dir identifizéiere kënnt!

Wann Dir d'Kräizwuerträtsel léist, kënnt Dir op e puer komplizéiert Hiweiser kommen. Zum Beispill bezitt 15A op déi beschtverkaafte japanesch Mangaen an Anime Serie, NARUTO. 50A, IDIOMs, kënnen eng Erausfuerderung fir Iwwersetzer sinn, well se op figurativ oder passéiert Interpretatioune vun der Sprooch vertrauen. Ähnlech, dem 16D seng "Slanted columns?" bezitt sech op OP-EDS, déi redaktionnelle Schief sinn anstatt architektonesch. Zousätzlech, 25D Hiweiser LACES UP, dat ass wat een mécht fir prett ze Skate maachen, an 39D's EMPTY SET ass eng mathematesch Gruppéierung ouni Elementer.

Maacht Iech keng Suergen, wann Dir mat Freidegpuzzel kämpft. Christina Iverson, e Puzzle Editor, bitt den Easy Mode Newsletter, deen e Freideg Kräizwuerträtsel mat méi zougänglechen Hiweiser direkt an Är Inbox schéckt. Op dës Manéier kënnt Dir üben a lues a lues méi zouversiichtlech ginn fir dës méi haart Puzzelen ze léisen. Wann Dir interesséiert sidd Ären eegene Kräizwuerträtsel op The New York Times ofzeginn, si hunn en oppene Soumissiounssystem deen Iech erlaabt Är Puzzel online ofzeginn.

Quell: dem Ella Dershowitz säi Kräizwuerträtsel an The New York Times Easy Mode Newsletter.