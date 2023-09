SoundCloud stellt TikTok-Style Entdeckungsfeed mat Kuerz Clips a Vertikal Scrollen vir

SoundCloud huet de Start vun enger neier Feature ugekënnegt déi op déi populär sozial Medienplattform TikTok ähnelt. D'Musek Streaming Firma rullt en Entdeckungsfeed aus, deen d'Benotzer erlaabt vertikal ze scrollen a kuerz Clips vu Lidder ze lauschteren. Dës Feature, déi am Ufank am Mäerz getest gouf, wäert elo fir all SoundCloud Benotzer op iOS an Android Apparater verfügbar sinn.

Déi aktualiséiert App léisst d'Benotzer eng 30-Sekonnen Virschau vun engem Song lauschteren fir hinnen ze hëllefen ze entscheeden ob se de komplette Track lauschtere wëllen. Andeems Dir op de Play Button tippt wärend Dir d'Virschau lauschtert, kënnen d'Benotzer nahtlos an déi voll Versioun vum Song iwwergoen.

Fir dës 30 Sekonnen Highlights vu Lidder ze curéieren, benotzt SoundCloud d'Kraaft vum Musiio's AI. SoundCloud huet Musiio, en AI Startup, am Joer 2022 kaaft fir seng Musek Entdeckungserfarung ze verbesseren. Dem Musiio seng Technologie wielt automatesch déi bescht 30 Sekonnen aus all Lidd.

Den neien Entdeckungsfeed enthält och Ofkiirzungsknäpper fir praktesch Playlist a Bibliothéiksmanagement. D'Benotzer kënnen einfach Lidder op hir Playlists oder Bibliothéiken addéieren a gär Tracks fir se spéider an der Rubrik "Likeed Tracks" ze kréien.

Och wann den neien Entdeckungsfeed e wesentlechen Ergänzung ass, hunn d'Benotzer nach ëmmer Zougang zum traditionelle folgenden Feed. Andeems Dir op de Tab "Following" navigéiert, kënnen d'Benotzer Tracks kucken, déi vun de Kënschtler publizéiert ginn, déi se verfollegen.

SoundCloud hält de Moment en extensiv Katalog vu méi wéi 320 Millioune Tracks vu 40 Millioune Creatoren. Och wann d'Firma déi exakt Zuel vun aktive Benotzer net verroden huet, behaapt se 130 Milliounen engagéiert Fans ze hunn baséiert op engem Blog Post vu fréier dëst Joer.

D'Firma huet aktiv un Initiativen geschafft fir Kënschtler z'ënnerstëtzen fir hir Musek ze promoten a mat Fans ze verbannen. Am Mee huet SoundCloud eng Suite vun Engagement-Tools agefouert, dorënner Analytiken an Direktmessaging Features. Zousätzlech huet et viru kuerzem eng Funktioun mam Numm First Fans getest, déi garantéiert datt nei Tracks en initialen Boost kréien andeems se fir Benotzer mat ähnleche Goût recommandéiert ginn.

Dem SoundCloud säi Fan-powered Royalty Programm, deen am Joer 2021 gestart gouf, enthält elo méi wéi 500,000 Kënschtler. Amplaz d'Recetten op Basis vun de Gesamtstreamen ze verdeelen, verdeelt dëse Programm Annonce- an Abonnementsgelde fir Kënschtler op Basis vun de Benotzer vun de Kënschtler nolauschteren.

Fir Rentabilitéit z'erreechen, huet SoundCloud Schrëtt gemaach fir seng Aarbechtskräften ze managen an d'Ressourcen effektiv ze verdeelen. Am Mee huet d'Firma 8% vu sengem Personal entlooss, no enger 20% Reduktioun vun der Aarbechtskräft am August vum Joer virdrun.

Quellen:

- SoundCloud

- Musek

(Wortzuel: 353)