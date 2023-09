Marvel's Spider-Man 2 Limitéiert Editioun PS5 Bundle: Wat Dir musst wëssen

By

Sony preparéiert sech fir de Start vum Marvel's Spider-Man 2 mat enger spezieller Editioun PlayStation 5 Bündel. Präis bei $ 600, enthält dëse Package eng Standard PS5 Konsol an all déi üblech Komponenten. Wéi och ëmmer, wat dëse Bündel attraktiv mécht, sinn déi dräi spezifesch Extras abegraff: personaliséiert Faceplates, en digitale Bong fir d'Spill, an en eenzegaartegen DualSense Controller.

Déi personaliséiert Faceplates hunn e roude-a-schwaarzen Design, deen de Kostüm vum Protagonist vum Spill, Miles Morales, spigelt. Déi viischt Gesiichtsplack huet eng texturéiert Finish, mat der Kräizung vu Faarwen liicht erop. Et weist och prominent e wäisse Spider-Man Logo am ënneschten rietsen Eck. Déi hënnescht Faceplate ass glat a schwaarz, mat engem wäisse Spidey Logo ënnen. Notamment sinn d'Säitplacke eraushuelbar, grad wéi um Standard PS5.

Zousätzlech zu de personaliséierte Faceplates kënnt de Bündel mat engem passenden DualSense Controller. Dëse Controller huet dee selwechte roude-a-schwaarzen Design wéi déi viischt Faceplate, komplett mat engem wäisse Spider-Man Logo um Touchpad. Och wann de Controller separat fir $80 kaaft ka ginn, ass et en zousätzleche Bonus fir en an de Bündel abegraff ze hunn.

Ee vun de Standout Feature vun dësem Bündel ass d'Inklusioun vun engem digitale Download vum Marvel's Spider-Man 2. Dëst Spill gëtt op senger offizieller Verëffentlechung den 20. Oktober ageschalt. selten dës Konsol Generatioun, déi limitéiert Editioun PS5 zu engem wënschenswäerten Sammelstéck mécht.

De Marvel's Spider-Man 2 limitéierter Editioun PS5 Bündel ass elo verfügbar, mat dem Spill geplangt exklusiv fir PS5 den 20. Oktober ze starten. Verpasst net Är Chance fir Ären Hänn op dësen eenzegaartegen an héich gesichte Package ze kréien.

