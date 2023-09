Sony stellt BURANO vir: Déi revolutionär CineAlta Digital Cinema Camera

Sony huet viru kuerzem seng lescht Kreatioun an der Welt vun digitale Kino Kameraen enthüllt - de BURANO. Dës bemierkenswäert Kamera sëtzt tëscht dem VENICE 2 an dem FX9, a bitt banebriechend Features déi Sony Kameraen op nei Héichten erhéijen.

Ee vun de Standout Feature vum BURANO ass säin Ënnerscheed als déi éischt PL-Mount Kamera op der Welt mat agebauter In-body Stabiliséierung (IBIS). Dëst bedeit datt Handheld Shooting mat Kinolënsen elo méi machbar ass wéi jee virdrun, revolutionéiert d'Art a Weis wéi héich-Enn Produktiounen ageholl ginn.

En aneren banebriechende Aspekt vum BURANO ass seng Kombinatioun vun IBIS an agebaute ND (Neutral Density) Filteren. Dëst ass eng Feature déi d'Filmemacher éierlech virausgesot hunn, besonnesch a méi klenge spigellos Kameraen. Sony huet dës Erausfuerderung mat der BURANO erfollegräich geléist, potenziell Hiweiser op ähnlech Fortschrëtter an hiren zukünftege Kameramodeller.

Ausserdeem huet de BURANO eng 8.6K Opléisung, X-OCN LT RAW Codec, an den neien XAVC H Codec. Et bitt Autofokusfäegkeeten an ass fäeg bis zu 4K120 opzehuelen (am S35 Erntegung) op CF Express Type B Kaarten.

D'Kamera besëtzt en nativen E-Mount ënner senger PL-Mount, ähnlech wéi de Setup, deen am VENICE 2 fonnt gëtt. Dëst erlaabt d'Kompatibilitéit mat enger breet Palette vu Lënsen, dorënner gebierteg E-Mount Lënsen an EF Lënsen.

De BURANO weist en 8.6K-Sensor mat engem Dual native ISO vun 800 an 3200, deelt vill Spezifikatioune mat der VENICE 2. Et bitt och 16 Breedegraden, ähnlech wéi déi aussergewéinlech Resultater vun der VENICE 2 an Laboratoiren.

Notamment schéisst de BURANO 8K op bis zu 30fps am Vollframe, 6K op bis zu 60fps am Vollframe, a 4K op bis zu 120fps am S35 Crop. Et bitt och Binning Modi fir méi niddereg Opléisung opzehuelen, fir seng Villsäitegkeet weider auszebauen.

D'Autofokusfäegkeeten vum BURANO ginn vun den FX9 an FX6 Kameraen ierflecher, sou datt et eng ideal Wiel fir kleng Crews oder Solo-Dokumentareschéissunge mécht. Sony's Autofokus Technologie exceléiert an der Gesiichtserkennung an Auge Tracking, bitt beandrockend Geschwindegkeet a Präzisioun.

Wärend de BURANO d'Fäegkeet feelt fir anamorphesch Biller an e 3:2 Open Gate Modus beim Start opzehuelen, bitt d'Kamera De-Squeeze Funktiounen fir anamorphesch Schéisserei, mat zousätzlech Funktiounen geplangt fir zukünfteg Firmwareupdates. Sony sicht aktiv Feedback vum Maart a kann iwwerleeë fir e Voll-Sensor-Liesen ze addéieren als Äntwert op Ufroe vum Kinematograf.

Zesummegefaasst, Sony's BURANO ass eng Spillverännerend Kamera voll mat innovativen Features déi d'Grenze vum digitale Kino drécken. Et kombinéiert den éischte jeemools PL-Mount mat IBIS an agebauten ND, liwwert aussergewéinlech Bildqualitéit, a bitt endlos kreativ Méiglechkeeten fir Filmemacher.

