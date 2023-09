En indeschen Tech Start-up genannt Rapture Innovation Labs huet e Paar Kopfhörer entwéckelt, déi eng eenzegaarteg Audioerfarung ubidden. D'Sonic Lamb Kopfhörer hunn patentéiert Hybrid Driver Akustik déi Loft a Kierperleitung kombinéieren, speziell Knochenleitung. Wärend Knochenleitungstechnologie scho präsent ass an e puer verkabelte Kopfhörer, ass et manner heefeg ënner Kopfhörer.

Am Géigesaz zu traditionelle Kopfhörer, déi Mëttel- an Héichfrequenzen mat der Loftleitung reproduzéiere kënnen, benotzen d'Sonic Lamb Kopfhörer eng Kombinatioun vun engem dynamesche Audio Driver an enger Hybrid Subwoofer Eenheet. Dëst erlaabt hinnen Bass a méi niddereg Frequenzen mat Kierperleitung ze reproduzéieren, fir eng méi immersiv Tounerfarung ze kreéieren.

Eng interessant Feature vun de Sonic Lamb Kopfhörer ass en Dial op den Kopfhörer, deen d'Benotzer erlaabt tëscht verschiddene Soundmodi ze wiesselen. Den "Hear" Modus behält eng neutral Klangsignatur, während de "Feel" Modus de Bass fir Up-Tempo Musek verbessert. Den "Immerse" Modus ass ideal fir Genre wéi Danz an Techno, bitt en zefriddestellende Bassniveau ouni aner Frequenzen ze iwwerschatten. Et gëtt och e "Beast" Modus deen nach méi Déift fir Filmer an actiongepackte Soundtracks bitt.

Trotz hirem innovativen Design hunn d'Sonic Lamb Kopfhörer e puer Nodeeler. D'Ouerpads an d'Kappband tendéieren mat der Zäit ze falen, an d'Qualitéit an d'Feedback vun de kierperleche Knäppercher kéinte Verbesserung benotzen. Wéi och ëmmer, dës Themen ginn erwaart an zukünfteg Retail Eenheeten adresséiert ze ginn.

Wat de Präis ugeet, sinn d'Sonic Lamb Kopfhörer bei ₹ 19,999 geprägt, awer et gëtt eng limitéiert Zäit Offer fir ₹ 15,999. Bedenkt hir eenzegaarteg Features a Wäertpotenzial, dës Kopfhörer kéinten eng attraktiv Optioun fir Audio-Enthusiaster sinn.

Insgesamt bidden d'Sonic Lamb Kopfhörer vu Rapture Innovation Labs eng iwwerzeegend Audioerfarung mat hirer Hybrid Driver Akustik a personaliséierbar Tounmodi. Och wa se e puer kleng Probleemer hunn, bidden se eng eenzegaarteg Alternativ zu traditionelle Kopfhörer a kënnen d'Zukunft vun der Kopfhörertechnologie formen.

Quellen:

– Vishal Mathur. "Sonic Lamb Hybrid Kopfhörer Bewäertung: En indeschen Tech Start-Up nei definéiert d'Audio Experienz." HT Tech. 12. September 2023.