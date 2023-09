Clubhouse transforméiert an eng Audio Messaging App

Clubhouse, déi sozial Audio-App déi Popularitéit wärend der COVID-19 Pandemie gewonnen huet, ass e Rebranding ënnergaang wéi et säi Fokus verännert fir eng Audio Messagerie Plattform ze ginn. Am Ufank lancéiert als invitéiert iOS App, Clubhouse erweidert op Android am Joer 2021 awer huet e Réckgang an der Notzung erlieft wéi d'Welt no der Pandemie nei opgemaach huet.

Am Abrëll vun dësem Joer huet d'Firma déi schwiereg Entscheedung getraff fir 50 Prozent vu sengem Personal ze entloossen wéinst änneren Benotzergewunnechten. Matgrënner Paul Davidson a Roshan Seth hunn unerkannt datt et méi usprochsvoll ginn ass fir d'Benotzer hir Frënn ze fannen a laang Gespréicher op der Plattform ze engagéieren. Mam Opstig vun Audio Chat Room Featuren op anere soziale Medien Apps wéi X's Spaces, gouf et kloer datt Clubhouse sech muss evoluéieren fir relevant ze bleiwen.

Fir un déi verännert Landschaft z'adaptéieren, huet Clubhouse eng nei Fonktioun genannt "Chats" agefouert, déi nëmmen Voice-Grupp Gespréicher mat ausgewielte Participanten ubitt. An engem Blogpost huet d'Firma Chats beschriwwen als eng Fusioun vu Gruppentexter an Instagram Stories, wou d'Leit sech duerch Stëmm verbannen a manner Zäit verbréngen fir ze tippen. Dës Verréckelung Richtung Audio Messagerie gëtt d'Benotzer d'Méiglechkeet fir Stëmmchats mat hire Frënn ze hunn anstatt e Live Publikum ze iwwerdroen.

Och wann d'Transformatioun vum Clubhouse an eng Audio-Messaging-App als fett Beweegung gesi gëtt, ass et mat haarde Konkurrenz vun etabléierte Plattforme wéi Meta's WhatsApp an TikTok. D'Grënner erkennen d'Risiken, déi an dësem strategesche Pivot involvéiert sinn, an hoffen datt et sech op laang Siicht wäert bezuelen.

Am Allgemengen, wärend Clubhouse's Live Chat Zëmmeren nach ëmmer verfügbar sinn, reflektéiert de erneierten Fokus vun der Plattform op Audio Messagerie säin Engagement fir sech unzepassen an relevant ze bleiwen an enger séier verännerter sozialer Medienlandschaft.

