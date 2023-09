AESOP Technologie a SOAP Gesondheet kollaboréieren fir Präzisiounspatientprofiler ze kreéieren

Taiwanesesch medizinesch AI Startup AESOP Technology huet sech mat der konversativer a generativer AI Plattform SOAP Health zesummegeschafft fir eng nei Plattform mam Numm Precision Patient Profiles z'entwéckelen. Dës Zesummenaarbecht fusionéiert d'Technologien vu béiden Organisatiounen fir Dokteren eng méi ëmfaassend Vue op Patientinformatioun ze bidden.

Präzisioun Patienteprofile wäerten AESOP's Maschinnléieren an AI-aktivéierten Datenanalyse-Tool, DxPrime, mat SOAP's medizineschen AI Assistent konzentréieren op d'Patientenaufnahme kombinéieren. Duerch d'Vermëschung vun Noutmedizinesche Rekordsystemdaten mat Patient-rapportéierten Donnéeën, zielt d'Plattform fir Ubidder ze hëllefen e besseren Iwwerbléck iwwer hir Patienten ze kréien. Dëst, am Tour, gëtt erwaart den Diagnoseprozess, Einnahmen an Workflow Effizienz ze verbesseren.

De Jeremiah Scholl, de Matgrënner a Chef Produktoffizéier vun AESOP Technology, huet Begeeschterung iwwer d'Joint Venture ausgedréckt, a seet: "Eis gemeinsame Missioun ass d'Kraaft vun der AI ze notzen fir d'Patienteresultater a klinesch Effizienz ze verbesseren, an dës Partnerschaft ass e grousse Sprong. fir dat Engagement z'erfëllen."

Atlas Gesondheet a Myndshft Team Up fir Prioritéit Autorisatiounsprozesser ze automatiséieren

Wäert-baséiert Betreiungsfirma Myndshft a philanthropesch Hëllef-Automatiséierungsfirma Atlas Health hu sech zesummegeschafft an engem Effort fir Patienten aus marginaliséierte Gemeinschaften ze hëllefen beim Zougang zu Betreiber. D'Partnerschaft wäert hir jeweileg Viraus Autorisatioun a Patientehëllef Automatisatiounsléisungen kombinéieren.

D'Zesummenaarbecht zielt fir administrativ Barrièren bannent Gesondheetssystemer unzegoen an Workflows ze verbesseren. Andeems de Myndshft seng modernste Viraussetzungstechnologie nieft der Atlas Health philanthropescher Hëllefsplattform benotzt, kënnen Zougang a Bezuelbarkeet Léisunge fir Patienten op héich-Käschte Medikamenter vun Enn bis Enn automatiséiert ginn.

Ethan Davidoff, CEO vun Atlas Health, huet d'Visioun hannert der Partnerschaft beliicht, a seet: "Eist Zil bei Atlas Health war ëmmer bezuelbar Gesondheetsariichtung fir sou vill Patiente sou séier wéi méiglech ze kréien. Mat Myndshft senger bescht-an-Klass Prioritéit Autorisatioun Technologie kombinéiert mat eiser philanthropescher Hëllef Plattform, wäerte mir fäheg sinn Zougang a Bezuelbarkeet Léisunge fir Patienten op héich Käschten Drogen, Enn-zu-Enn automatiséieren.

ProgenyHealth a Community Health Choice Collaborate to Expand Women's Health Services

Pennsylvania-baséiert Tech-aktivéiert Frae Gesondheetsservicer Startup ProgenyHealth huet sech mat Texas-baséierter Nonprofit managed Care Organisatioun Community Health Choice zesummegeschafft fir Frae Gesondheetsservicer zu Houston auszebauen. Dës Zesummenaarbecht zielt d'Maternitéit an d'NICU Care Management z'ënnerstëtzen, souwéi d'Bezuelungsversécherung a Validatiounsservicer.

ProgenyHealth gëtt Ënnerstëtzung fir Maternité Fall Gestioun, NICU Notzung a Fall Gestioun, a Bezuelen Assurance a Validatioun Servicer. Dës Servicer ginn an de Medicaid-fokusséierte Texas STAR Programm vum Versécherungsplang Provider integréiert, deen niddereg-Akommesfamilljen a Kanner deckt. Zousätzlech wäert d'Zesummenaarbecht den Texas CHIP Perinate Unborn Programm involvéieren, deen perinatal Ofdeckung fir ongebuerene Kanner vu schwangere Fraen ubitt, déi net fir Medicaid berechtegt sinn.

D'Lisa Wright, CEO vu Community Health Choice, huet de positiven Impakt vun der Partnerschaft betount, a seet: "Gesond Gemeinschafte si méi staark Gemeinschaften, an eis nei strategesch Partnerschaft mat ProgenyHealth huet e wesentlechen Impakt op Dausende vun eise Planmemberen a Matbierger."

