MTV Partner mat Snapchat fir Voting bei Video Music Awards

MTV huet mat Snapchat zesummegeschafft fir d'Benotzer z'erméiglechen fir eng Video Music Awards Kategorie duerch Snapchat's Lenses Feature ze stëmmen. Andeems Dir Snap's Camera Kit benotzt, wäert d'Ënnerhalungsfirma augmented Reality (AR)-baséiert Erfahrungen an d'Präisshow integréieren. Wann déi dräi Finalisten fir d'Kategorie Best New Artist ausgewielt ginn, kënnen d'Benotzer eng speziell Lens erstallt vu Saucealitos benotzen fir hir Stëmmen ofzeginn andeems een, zwee oder dräi mat hiren Fanger signaliséiert fir e Kënschtler ze wielen. Och wann et onsécher bleift ob d'Zuel vun de Stëmmen, déi duerch Snapchat kritt ginn, e wesentlechen Impakt op d'Finale Zuel hunn, wäerte se an der Gesamtzuel abegraff sinn.

Zousätzlech zu der Wahlfunktioun huet MTV och ugekënnegt datt en AR Moonperson am ganzen POV VMA Livestream mat Fan-submittéierte Selfies erschéngt. Virdrun huet d'Ënnerhalungsfirma eng traditionell Method benotzt fir d'Leit Selfies iwwer e Formulaire virum Event ofzeginn. Dëst Joer kënnen d'Benotzer och en AR Moonperson Effekt probéieren deen de Moonperson an hir eegen Haiser projizéiert. Andeems se e Selfie aus hirer Kameraroll auswielen, kënne si Zeien datt de Moonperson ronderëm schwëmmt mat hirem Gesiicht sichtbar am Visier.

Snapchat, haaptsächlech populär ënner der 13 bis 24 Altersgrupp, ass eng ideal Plattform fir MTV Zilpublikum. Och wann Snapchat d'VMAs vum Joer virdrun op senger Stories Säit gewisen huet, markéiert dës Zesummenaarbecht déi éischt offiziell Partnerschaft tëscht Snapchat an MTV fir eng Auszeechnung. Snapchat huet virdru mat Museksfester, Kënschtler op Touren a Sportturnéier zesummegeschafft fir AR Erfarungen un d'Fans aféieren.

Snap, d'Muttergesellschaft vu Snapchat, konzentréiert sech ëmmer méi op Marken- an AR-baséiert Kameraléisungen fir Einnahmen ze féieren. Am Mäerz huet d'Firma AR Enterprise Services (ARES) gestart, déi Tools ubitt wéi AR Try-On an 3D Produktvisioun. Am Abrëll huet Snap den AR Mirrors Produkt ënner ARES agefouert, wat Marken erlaabt hir Technologie a kierperleche Raum z'integréieren. Duerch Zesummenaarbecht mat Live Nation a Museksfestivaler huet Snap weider seng AR Erfarungen ausgebaut fir d'Benotzer op innovativ Manéier ze engagéieren.

