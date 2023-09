MTV Partner mat Snapchat fir AR Erfarunge fir Video Music Awards Voting z'integréieren

MTV huet sech mat Snapchat zesummegeschafft fir d'Benotzer z'erméiglechen fir eng Kategorie bei de kommende Video Music Awards (VMAs) ze stëmmen mat Snapchat's AR-baséiert Lënsen. Andeems Dir Snap's Camera Kit benotzt, zielt MTV augmented Reality (AR) Erfahrungen an d'Präisshow ze integréieren.

Wann déi dräi Finalisten fir d'Kategorie Best New Artist bestëmmt sinn, hunn Snapchat Benotzer d'Méiglechkeet hir Stëmme mat enger spezieller Lens erstallt vu Saucealitos ze wielen. Andeems Dir hire Choix mat engem, zwee oder dräi Fanger signaliséiert, kënnen d'Benotzer de Kënschtler auswielen, fir dee se wielen wëllen. Och wann et ongewëss bleift wéi vill vun en Impakt de Snapchat Vote op d'Finale Zuel wäert hunn, zielt all Stëmm.

Wärend dem VMA Livestream plangt MTV en AR Moonperson ze weisen, mat Fan-submittéierte Selfies, am ganzen Event. Als nostalgeschen Touch huet MTV d'Leit gefrot hir Selfies am Viraus mat enger traditioneller Form ofzeginn.

Fir Zuschauer weider ze engagéieren, kënnen Eenzelpersounen den AR Moonperson Effekt erliewen, en an hir eegen Haiser projizéieren. Andeems se e Selfie aus hirer Kameraroll auswielen, kënne se de schwiewende Moonperson mat hirem eegene Gesiicht am Visier gesinn.

Snapchat Benotzer kënnen Zougang zu dësen AR Erfahrungen ab 11 AM ET den 12. September, e puer Stonnen ier de VMA um 8 PM ET ufänkt.

Wärend dem MTV seng fréier VMAs 40.1 Milliounen Interaktiounen iwwer populäre soziale Medienplattformen wéi Facebook, Instagram, Twitter a YouTube opgeholl hunn, war Snapchat net vun der Lëscht. Wéi och ëmmer, MTV huet unerkannt datt Snapchat gutt passt fir seng Zilpublikum vun 13 bis 24 Joer al.

Dës Zesummenaarbecht mam MTV markéiert dem Snapchat säin offiziellen Entrée an de Präis Show Raum mat sengem Camera Kit. Virdrun huet Snap mat verschiddene Museksfestivaler, Kënschtler op Tour, a Sportturnéier zesummegeschafft fir AR Erfarungen un d'Fans aféieren. D'LA Rams Football Team, zum Beispill, huet d'Snapchat Technologie am Stadion benotzt fir Fans um groussen Ecran ze weisen.

Dem Snap säi Schwéierpunkt op Marken an AR-baséiert Kameraléisungen ass ëmmer méi evident ginn. Zousätzlech fir mat Museksfester ze kollaboréieren, huet d'Firma AR Enterprise Services (ARES) gestart, déi Tools ubitt wéi AR Try-On an 3D Produktvisioun. Snap huet och AR Mirrors agefouert, wat d'Marken erlaabt seng Technologie a kierperleche Raum z'integréieren.

Quellen:

- MTV

- Schnapp