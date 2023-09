Starfield Guide: Wéi fannt a Master de Wakizashi Katana

Starfield bitt eng Vielfalt vu Waffen fir Spiller fir hir Personnagen a Spillstil ze personaliséieren. Ee vun de Standout Waffen ass de Wakizashi, eng Katana déi d'Spiller erlaabt an enk Quartier Kampf ze engagéieren. Mat de richtege Fäegkeeten kann de Wakizashi massive Schued këmmeren an eenzegaarteg Virdeeler ubidden wéi Blutungseffekter a verstäerkte Schued géint Mënschen.

Fir de Wakizashi zu Starfield ze fannen, mussen d'Spiller an d'luminescent Stad Neon op Volii Alpha reesen, am Volii Stäresystem. D'Stad ass südëstlech vun der Startplaz, Alpha Centauri Galaxis, a kann zougänglech sinn nodeems Dir e puer Haaptquests ofgeschloss huet. Eemol am Neon sollten d'Spiller an den Ebbside Distrikt no beim Volii Hotel goen.

Hei wäerten d'Spiller de Frankie's Grab + Go fannen, e Buttek mat engem geheimen Entrée an de Verstoppt vum Seokguh Syndikat. Deen einfachste Wee fir anzegoen ass andeems Dir de Buttekbesëtzer, Franchesca Moore, iwwerzeegt d'Dier fir Iech opzemaachen. Alternativ kënnen d'Spiller hir Keycard picken. Eemol am Hideout, d'Spiller sollen d'Gebai entdecken bis se e giel Waffkoffer op engem Dësch fannen. Am Fall ass de Syndicate Enforcer, en epesche Wakizashi.

Eng aner Manéier fir de Wakizashi ze kréien ass mat de Strikers, eng rivaliséierend Bande vum Seokguh Syndicate. Wéi d'Spiller duerch d'Säit-narrativ Fortschrëtter mat de Strikers involvéiert sinn, hu se schliisslech eng Chance fir e gemeinsame Wakizashi vum Waffenhändler Hatchet ze kafen.

Fir d'Kraaft vum Wakizashi voll ze maximéieren, sollten d'Spiller sech op d'Upgrade vun spezifesche Charakterattributer fokusséieren. Am Combat Tree, Fäegkeeten wéi Crippling an Dueling kënne Schuedausgang an Iwwerliewe erhéijen. Am Physical Tree, Fäegkeeten wéi Martial Arts a Verjüngung verbesseren kritesch Hitchancen a regeneréieren d'Gesondheet.

Mat dëse Fäegkeeten kënnen d'Spiller onbestänneg Cyber ​​​​Ronin ginn, duerch Feinde mat Liichtegkeet ze schneiden. Dem Wakizashi seng héich Schuedausgang erlaabt de Spiller Feinde séier ofzehuelen, sou datt et eng formidabel Waff géint béid Mënschen a Kreaturen mécht. Wéi och ëmmer, Bosse kënnen méi Effort erfuerderen wéinst hirer verstäerkter Gesondheet a Widderstand.

Am Allgemengen ass d'Wakizashi Katana eng mächteg Waff am Starfield déi duerch spezifesch Plazen a Quests kritt ka ginn. Mat de richtege Fäegkeeten an Upgrades kënnen d'Spiller déidlech Melee Kämpfer ginn a genéisst déi zefriddestellend Erfarung fir eng Katana an engem futuristesche Kader ze maachen.

