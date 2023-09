D'Währungsautoritéit vu Singapur gëtt Lizenz un AsiaNext, en Digital Asset Exchange

D'Währungsautoritéit vu Singapur (MAS) huet eng Lizenz un AsiaNext ausgezeechent, en digitale Verméigenaustausch Joint Venture geformt vun der Schwäiz SIX Group. AsiaNext krut de Status vun engem unerkannten Maartoperateur (RMO), wat et erlaabt en organiséierte Maart fir Wäertpabeieren a kollektiv Investitiounsschemaen ze bedreiwen. Zousätzlech krut d'Firma am Juni eng prinzipiell Genehmegung fir eng Capital Markets Services (CMS) Lizenz.

AsiaNext CEO, Chong Kok Kee, betruecht dës Unerkennung vum MAS als eng positiv Entwécklung fir d'Industrie. Hie mengt datt verantwortlech Firmen elo kënne schaffen fir d'Mainstream Adoptioun vun digitale Verméigen an engem sécheren Ökosystem z'erreechen.

Gegrënnt am 2021, AsiaNext ass e Joint Venture tëscht SIX Group an SBI Digital Asset Holdings, eng Duechtergesellschaft vun der Tokyo-baséierter Finanzfirma, SBI Group. Dësen digitale Verméigenaustausch riicht sech speziell un institutionell Clienten an zielt Servicer u Banken, Familljebüroen, Verméigenmanager, Broker-Händler, Prime Broker, Hedgefongen a Maarthändler ze bidden. Mat den RMO- a CMS-Lizenzen bitt AsiaNext integréiert Oplëschtung, Handel a Post-Handel Servicer fir digital Verméigen.

D'Entscheedung fir de Sëtz vun AsiaNext zu Singapur opzebauen staamt aus dem gënschtege reglementaresche Ëmfeld vum Land fir Fintech Firmen. Dem Singapur säin Engagement fir Innovatioun ze fërderen a seng Unerkennung als globalen Digital Asset Trading Hub waren entscheedend Faktoren am SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao senger Entscheedung.

Dës lescht Lizenz, déi vum MAS un AsiaNext ausgezeechent gouf, weist Singapur weider Ënnerstëtzung fir d'Entwécklung an de Wuesstum vun der digitaler Verméigenindustrie. Et positionéiert Singapur als attraktiv Destinatioun fir Fintech Firmen, déi an engem reglementéierten an virdenkenden Ëmfeld operéiere wëllen.

Definitiounen:

- Währungsautoritéit vu Singapur (MAS): Singapur Zentralbank a finanziell Reguléierungsautoritéit.

- Unerkannt Maartoperateur (RMO): Eng Lizenz vun der MAS fir en organiséierte Maart fir Wäertpabeieren a kollektiv Investitiounsschemaen ze bedreiwen.

- Capital Markets Services (CMS) Lizenz: Eng Lizenz déi vum MAS ausgezeechent gëtt fir verschidde reglementéiert Aktivitéiten am Zesummenhang mat Wäertpabeieren an Derivatehandel ze bidden.

Quellen: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.