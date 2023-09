Nintendo deelt Video Message vu fréierer Stëmm vum Mario a Schëpfer

Nintendo huet e Video Message verëffentlecht mat dem Charles Martinet, der fréierer Stëmm vum Mario, an dem Shigeru Miyamoto, dem Ersteller vum Mario. Och wann de Message keng nei Informatioun iwwer de Stëmmakteur fir den ikonesche Klempner gëtt oder d'Detailer vun der Roll vum Martinet als Mario Ambassadeur, weist et dem Martinet seng Begeeschterung a Leidenschaft fir béid Fans a seng nei Positioun.

Am Video Message dréckt Miyamoto dem Martinet Dankbarkeet aus fir seng Aarbecht an Engagement an der Serie, unerkennen hir laang Rees zesummen zënter dem Martinet seng éischt Stëmm Roll am Super Mario 64. Interessanterweis verroden de Miyamoto datt de Martinet him "Papa" genannt huet, wann se géifen. treffen.

Wärend dem Martinet seng nei Roll onbekannt bleift, weist hien op weltwäit reesen fir Fans ze treffen. Dëst implizéiert datt hie méiglecherweis Optrëtter bei Konventioune fir absehbar Zukunft wäert maachen.

Wat déi nei Stëmm vu Mario, Luigi, Wario a Waluigi ugeet, mussen d'Fans bis d'Verëffentlechung vum Super Mario Bros. Wonder am Oktober waarden fir erauszefannen.

Wann Dir Martinet als Stëmm vum Mario verpasst, deelt Är Gedanken an de Kommentaren.

Quellen: Nintendo