Microsoft annoncéiert Copilot Copyright Engagement fir Benotzer Bedenken ze adresséieren

Microsoft huet e wesentleche Schrëtt gemaach fir Bedenken am Zesummenhang mat potenziellen Urheberrechtsverletzung mat sengem AI-powered Copilot unzegoen. D'Firma huet viru kuerzem säi Copilot Copyright Engagement agefouert, wat d'Benotzer verséchert datt se Copilot Servicer benotze kënnen ouni sech iwwer Copyright Verstéiss ze këmmeren.

Mat dem Copilot Copyright Engagement iwwerhëlt Microsoft Verantwortung fir all juristesch Themen déi aus der Notzung vu Copilot Servicer entstoe kënnen. Dëst beinhalt d'Verteidegung vum Benotzer an d'Ofdeckung vun all negativ Uerteeler oder Siedlungen, soulaang d'Benotzer sech un de Richtlinnen an Inhaltsfiltere vun Microsoft halen. Dëst Engagement zielt fir d'Bedenken ze léisen, déi vu Firmeclienten opgeworf ginn, déi sech iwwer d'Risike vun der Copyrightverletzung besuergt hunn.

Microsoft's Copilot integréiert generativ AI an hiren alldeegleche Gebrauch Apps wéi Word, Excel, an Teams. Et stellt och eng nei Feature vir, genannt Business Chat, déi Updates generéiert aus Datenquellen wéi E-Mailen a Reuniounen. Fir d'Auteursrechter ze respektéieren, huet Microsoft wichteg Schutzschirmer agebaut, dorënner Filteren an aner Technologien, fir d'Wahrscheinlechkeet ze reduzéieren fir verletzend Inhalter zréckzekommen.

Wärend d'Ukënnegung vum Copilot Copyright Engagement bedeitend ass, sinn d'Detailer vum Engagement entscheedend fir Inhaltscreatoren. D'Konditioune vun dësem Engagement ze verstoen hëlleft d'Benotzer e bessere Verständnis vum Schutz vu Microsoft ze kréien a wéi et mat hiren eegene Bedierfnesser an Erwaardungen ausgeriicht ass.

Et ass wichteg ze notéieren datt et keng finanziell Relatioun tëscht Microsoft an dem Auteur vun dësem Artikel gëtt, an datt den Auteur keng Microsoft Produkter verkeeft. Wéi och ëmmer, den Auteur ënnersträicht de Wäert vun engem héich fokusséierte Prozess deen ugebuede gëtt fir Organisatiounen ze hëllefen sech op AI-baséiert Méiglechkeeten ze alignéieren. Dëst beinhalt Seminairen an Atelieren déi Wëssensaarbechter kënne hëllefen méi produktiv ze ginn andeems Dir Tools wéi ChatGPT a Microsoft 365 Copilot benotzt.

Als Conclusioun, Microsoft's Copilot Copyright Engagement bitt Berouegung un d'Benotzer déi sech Suergen iwwer Copyrightverletzung beim Gebrauch vun Copilot Servicer. Andeems Dir Verantwortung fir juristesch Themen iwwerhëlt a Filteren an Technologien integréiert fir d'Wahrscheinlechkeet vu verletzenden Inhalter ze reduzéieren, zielt Microsoft d'Benotzer Bedenken unzegoen an hir Interessen ze schützen.

