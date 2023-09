Android's September 2023 Updates bréngen verbessert FIDO2 Support fir PINs

Google rullt Systemupdate fir Android am September 2023 eraus, déi verschidde Verbesserungen an nei Features enthalen. Dës Aktualiséierunge ginn iwwer de Play Store geliwwert an decken Kär OS Komponenten souwéi Apps wéi Play Services an de Play Store.

Ee Notabele Update fir dëse Mount ass déi verbessert Ënnerstëtzung fir den FIDO2 Sécherheetsstandard op Android. FIDO2, allgemeng fir Zwee-Faktor Authentifikatioun benotzt, huet Popularitéit an der Tech Industrie gewonnen mat der Aféierung vu Passwuertlos Login Methoden. Fir d'Sécherheet ze stäerken, wäert Android elo ënnerstëtzen e PIN derbäi fir Passschlësselen ze schützen. D'Spezifizitéite vun dëser Ënnerstëtzung sinn nach net bekannt, awer et kéint e PIN fir e verbonne FIDO2 Sécherheetsschlëssel anzeginn oder e PIN fir Android Telefone bäidroen, déi als FIDO2 Schlësselen selwer déngen. Méi Detailer ginn opgedeckt wann Google Play Services Versioun 23.35 verëffentlecht gëtt.

Zousätzlech kritt Google Wallet kleng Verbesserungen, sou wéi nei E-Mail Präferenzastellungen an eng besser Kaartverwaltungserfahrung fir Benotzer a Japan. De Play Store wäert eng nei Astellungssäit virstellen déi d'Ëmfrowahle fir d'Benotzer vereinfacht.

Insgesamt weisen dës Updates dem Google säi kontinuéierleche Engagement fir d'Android-Erfarung ze verbesseren an d'Benotzer mat verbesserte Sécherheetsfeatures ze bidden.

Quellen:

- Google Play Store Updates

- FIDO2 Sécherheetsstandard Definitioun