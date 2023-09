Digital Konnektivitéit a Lifeline Bewosstsinn Woch: Stëmm a Breetbandservicer fir jiddereen zougänglech maachen

An der haiteger interkonnektéierter Welt ass den Zougang zu Stëmm- a Breetbandservicer net nëmmen eng Komfort, mee eng Noutwennegkeet. Et bitt eng Rettungslinn fir Nouthëllef, erméiglecht d'Kommunikatioun mat Regierungsservicer, verbënnt Individuen mat Gemeinschaftsressourcen, an hält Frënn a Famill verbonnen. Wéi och ëmmer, net jiddereen kann d'Käschte vun dëse vitalen Servicer leeschten, a vill Stéit an den USA bleiwen net verbonnen.

D'Wichtegkeet vu Stëmm- a Breetbandzougang fir Individuen a Veteranen mat nidderegem Akommes unerkennen, hunn d'Federal Communications Commission (FCC) an d'Michigan Public Service Commission (MPSC) zesummegeschafft fir dës Servicer méi bezuelbar ze maachen. Duerch de Lifeline Assistance Programm an de Affordable Connectivity Programm kënnen berechtegte Konsumenten eng Remise op hir monatlecht Käschten fir Stëmm a Breetbandservice kréien.

D'Lifeline a Affordable Connectivity Programmer bidden eng monatlecht Rechnungsrabatt un berechtegte Low-Akommes Konsumenten, och déi, déi um Veterans Pensiounsprogramm deelhuelen. D'Participanten hunn d'Optioun hir Lifeline Remise op Stëmm, Breetband oder e Voice-Breetband-Bündel ze gëllen, während d'ACP Remise speziell op Breetbandservice applizéiert gëtt.

Ausserdeem huet den FCC Enhanced Link-Up a Lifeline Programmer fir Tribal Lands etabléiert, déi eenzegaarteg Bedierfnesser vun Individuen an dëse Beräicher unerkennen. D'Qualifikatiounsregele fir de Lifeline Programm goufen och aktualiséiert fir Duplikatioun vun der Ënnerstëtzung ze vermeiden an ze garantéieren datt nëmmen déi, déi et wierklech brauchen, dës vital Hëllef kréien.

Digital Connectivity and Lifeline Awareness Week, proklaméiert vum Gouverneur Gretchen Whitmer, zielt d'Sensibilitéit iwwer d'Disponibilitéit vun dëse Programmer ze erhéijen an berechtegt Bierger ze encouragéieren sech unzemellen. Verschidde Organisatiounen, Regierungsagenturen, Industrieleit, a Konsumentevertrieder schléissen sech zesummen fir d'Awunner iwwer staatlech a federale Programmer fir Stëmm- a Breetbandkonnektivitéit ze educéieren.

Kee Bierger däerf ouni Telefon oder Breetbandservice sinn, einfach well en et sech net leeschte kann. Andeems Dir Lifeline an de Affordable Connectivity Programm fördert, kënne mir garantéieren datt all US Bierger Zougang zu bezuelbare Stëmm- a Breetbandservicer hunn.

