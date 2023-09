By

Sefton Careline, den At-Home Technologie Fleegeservice vum Sefton Council, mécht den Iwwergang op eng Software-as-a-Service (SaaS) Plattform fir seng Clienten ze schützen wärend dem UK Transitioun vum Analog zum Internet Protokoll (IP) Kommunikatioun Reseau. D'Firma huet den Tunstall Healthcare's PNC IP SaaS als seng nei Plattform gewielt, fir sécherzestellen datt Sefton Careline op déi aktuellst Technologie funktionnéiert a virbereet ass fir d'Verréckelung op digital.

Andeems Dir op e SaaS Modell plënnert, kann d'Sefton Careline d'Zäit an d'Käschte vermeiden, déi mat der Sourcing, der Ënnerhalt an der Gestioun vun der Hardwareinfrastruktur verbonne sinn. Déi nei Technologie erlaabt d'Bedreiwer och vun doheem ze schaffen, wat de Service méi agile an effizient mécht. Workflow Leedung gouf implementéiert fir méi séier Äntwertzäiten ze bidden, wat zu enger verbesserter Benotzererfarung fir Awunner resultéiert.

Sefton Careline bitt Fleegpakete fir lokal Awunner déi aus dem Spidol entlooss goufen, Iwwerwaachungs- an Äntwertservicer ubidden. Wearable Unhänger si verfügbar fir d'Awunner fir Hëllef ze ruffen, zesumme mat Sensoren déi an hiren Heiser installéiert sinn. Dës Technologie garantéiert datt d'Awunner onofhängeg doheem kënne bleiwen.

D'Jo Alty, Sefton Careline Manager, huet hir Zefriddenheet mam Transitioun ausgedréckt, a sot datt et de Service méi flexibel a userfrëndlech fir d'Equipe an d'Awunner gemaach huet. Eng enk Zesummenaarbecht mat Tunstall Healthcare huet e fléissenden Iwwergang erlaabt, fir all déi, déi mam Careline Service involvéiert sinn, ze profitéieren.

D'Carissa Turner, Liwwermanager bei Tunstall Healthcare, huet d'Wichtegkeet betount fir op e SaaS Modell ze plënneren an der Virbereedung fir den digitale Transitioun. D'PNC IP SaaS Plattform gouf am Abrëll vun dësem Joer lancéiert, virum phaséierten digitale Transitioun zu Lëtzebuerg, dee geplangt ass bis 2025 fäerdeg ze sinn.

Insgesamt wäert den Iwwergank op eng SaaS Plattform d'Sefton Careline a seng Clienten immens profitéieren, fir sécherzestellen datt de Service zouverlässeg an aktuell bleift wärend der UK an en digitale Kommunikatiounsnetz.

