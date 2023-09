Apple's Second-Generation AirPods Pro Switch to USB-C for Charging Case

Apple huet wärend dem iPhone 15 Event ugekënnegt datt déi zweet Generatioun AirPods Pro elo mat engem USB-C Ladefall kënnt. Dëst ass eng bedeitend Ännerung well et heescht datt d'AirPods Pro elo deeselwechte Ladegeräter wéi den iPad a MacBook benotzen, wat d'Benotzer erlaabt all USB-C Kabel ze benotzen déi se verfügbar hunn. Déi kompakt Gréisst an d'Batteriekapazitéit vun den AirPods Pro maachen et kompatibel mat enger Rei vun USB-C Kabelen, wat d'Bequemlechkeet fir d'Benotzer garantéiert.

Zousätzlech wäert den neien AirPods Pro weider drahtlos Laden ënnerstëtzen, déi Benotzer d'Flexibilitéit ubidden fir hir Kopfhörer ouni Kabel ze laden. Wat de Schutz ugeet, gouf et eng liicht Verbesserung vun der Stëbs- a Waasserresistenz vun den AirPods Pro. Si hunn elo eng IP54 Bewäertung, déi e bësse Verteidegung géint Stëbspartikelen a Waassersprëtzen ubitt. Wéi och ëmmer, d'Benotzer sollten vermeiden den AirPods Pro am Waasser ënnerzegoen.

Och wann et nach keng Neiegkeeten ass wéini aner Versioune vun AirPods no nokommen, gëtt erwaart datt dës Verréckelung op USB-C an zukünfteg Modeller ugeholl gëtt. De Präis vum neien AirPods Pro bleift bei $ 249 an den USA an 30 anere Länner, a si wäerten ab dem 22. September ze kafen.

Insgesamt bitt dës Beweegung op USB-C Laden fir déi zweet Generatioun AirPods Pro méi Kompatibilitéit a Komfort fir Benotzer, souwéi e verbesserte Schutz géint Stëbs a Waasser. Apple setzt weider seng Produkter ze verbesseren fir den evoluéierende Bedierfnesser vu senge Clienten z'erreechen.

Quellen: Apple Event - iPhone 15 Start