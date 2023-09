Anker's 622 MagGo Power Bank bitt drahtlos Laden zu engem super Präis

Dir sicht eng drahtlos Ladekraaftbank fir Ären iPhone? Dem Anker seng 622 MagGo Magnéitesch Batterie ass de Moment ze verkafen fir just $ 39.99, $ 30 vun hirem Originalpräis. Dës portable Power Bank huet eng Kapazitéit vu 5,000mAh a kann e kompatiblen iPhone drahtlos op 7.5W suergen. Och wann et vläicht net sou séier ass wéi den offiziellen Apple MagSafe Battery Pack, bitt et eng vill méi bezuelbar Optioun. De MagGo huet och en ausklappbare Kickstand dee souguer e Max-Gréisst iPhone kann halen, an et kann als drahtlose Ladepad verduebelen wann se opgeriicht sinn. Anker bitt och eng méi Basis Versioun, den 621 MagGo, fir $ 29.99, déi net de Kickstand enthält.

Zousätzlech zu der Power Bank ginn et aner Deals verfügbar. De Lego Super Mario Question Mark Block Bauset ass ze verkafen fir $ 159.99, $ 40 vun hirem Originalpräis. Dëse Set enthält véier erweiterbar Mini-Dioramaen, déi ikonesch Niveauen aus dem Super Mario 64 Videospill representéieren. De Set ass och kompatibel mat Lego's elektronesche Mario Figuren, wat et interaktiv Spill erlaabt.

Apple's 16-Zoll MacBook Pro mam M1 Max Prozessor vun 2021 ass ze verkafen bei B&H Photo fir $ 2,799, e Spuer vun $ 1,500. Dëse Laptop ass mat 64GB vum RAM ausgestatt, engem 2TB SSD, an huet en 3456 x 2234 Opléisung Écran. Et ass eng mächteg Maschinn fir kreativ Workflows a weist MagSafe Laden, en HDMI Hafen, an e SD Kaart Slot.

Aner Deals enthalen d'Sammlereditioun Hardcover vun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide fir $ 25.64, de PowerA MOGA Play a Charge Gaming Clip fir Xbox Controller fir $ 7.99, Apple's iPhone 14 Plus Lieder Case am Bëschgréng fir $ 10.53 , d'Logitech G502 X kabelt Gaming Maus a Wäiss fir $ 49.99, an den Insta360 Go 3 "Action Camera" Bündel fir $ 369.99.

Quellen: The Verge