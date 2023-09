All-Time Low Präisser op Apple's New 15-Zoll M2 MacBook Air a Méi

Wann Dir um Maart fir en neie MacBook oder iPad Pro sidd, da sinn et e puer super Offeren elo verfügbar. Dem Apple säin neie 15-Zoll M2 MacBook Air ass de Moment ze verkafen fir en allzäit nidderegen Präis vun $ 1,299, wat $ 200 vum übleche Präis ass. Dëse Modell kënnt mat enger 512GB Späicherkapazitéit a weist e 15.3-Zoll Liquid Retina Display, Apple Silicon Performance, an eng 18-Stonne Batterieliewen. D'Erspuernisser gëllen och fir den 256GB Modell, deen elo fir $ 1,099 verfügbar ass.

Fir iPad Pro Benotzer ass Apple's 11-Zoll Magic Keyboard de Moment op $ 209.99 reduzéiert, erof vun $ 299. Dës Tastatur ass kompatibel mat all Apple seng lescht iPads, dorënner d'M2 an M1 Serie, souwéi déi lescht iPad Air. Et bitt eng verbessert Tipperfarung mat backlit Tasten an engem agebaute Trackpad. D'Tastatur verbënnt mam iPad mam Apple's Smart Connector, eliminéiert de Besoin fir Laden a Bluetooth Konnektivitéit.

Wann Dir no engem portable Ladegeräter sicht, huet UGREEN eng nei 10,000mAh MagSafe Power Bank verëffentlecht. Dës Kraaftbank huet eng MagSafe Spule a kann 7.5W Opluedgeschwindegkeet op iPhones an 15W Geschwindegkeete fir Android Apparater liwweren. Et huet och zwee zousätzlech Ports fir aner Geräter ze laden. D'Power Bank ass de Moment am Verkaf fir $ 48.99, erof vun $ 70.

Dës Offere bidden super Erspuernisser op Apple seng lescht Geräter an Accessoiren, sou datt et déi perfekt Zäit ass fir Är Technologie ze upgrade. Verpasst net dës Remise!

Quellen:

- Source Artikel: 9to5Toys (Link net uginn)

- Definitiounen:

- MacBook Air: Apple seng Linn vu liicht a portable Laptops

- Magic Keyboard: Apple Tastatur Accessoire fir iPad Pro

- MagSafe: Apple's magnetesche Ladesystem

- Liquid Retina Display: Apple Display Technologie mat héijer Opléisung a liewege Faarwen

- Apple Silicon: Apple seng personaliséiert Prozessoren fir Mac Computeren

- USB-C: Eng Aart vu Stecker a Kabel déi allgemeng fir Opluedstatioun an Datenübertragung benotzt gëtt

- Smart Connector: Apple seng propriétaire Verbindungstechnologie fir Accessoiren

- Thunderbolt: En Héichgeschwindeg Daten- a Displayverbindungsstandard

- USB-A: Eng Aart vu Connector a Kabel déi allgemeng fir Opluedstatioun an Datenübertragung benotzt gëtt