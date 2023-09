D'Schluecht vu Smartphone Risen: Samsung's Push mat ausklappbaren Telefonen

Laut Counterpoint Research, Samsung an Apple sinn déi dominant Spiller um weltwäite Smartphone Maart, mat Samsung e bësse méi wäit wéi Apple a punkto Maartundeel. Fir seng Positioun um Maart weider ze etabléieren, dréit Samsung säi Fokus op ausklappbare Smartphones.

Beim rezenten "Unpacked" Event, deen a Südkorea ofgehale gouf, huet Samsung seng nei Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5 enthüllt. Dës Apparater weisen dem Samsung säin Engagement fir ausklappbar Technologie a representéieren d'Zukunft vu Smartphones. Dës Beweegung vu Samsung ass erfrëschend, well et eppes Neies an anescht op de Smartphone Maart bréngt, dee vu rechteckegen Apparater dominéiert gouf mat inkrementelle Verbesserunge vun der Prozessorgeschwindegkeet an der Kameraqualitéit.

Déi gréissten Erausfuerderung fir Samsung ass d'iPhone Benotzer ze gewannen an ze iwwerzeegen op Android-ugedriwwen ausklappbare Telefonen ze wiesselen. Apple huet e staarkt Ökosystem vun exklusiven Apps, Accessoiren an Abonnementsservicer erstallt, déi et schwéier maachen fir d'Benotzer ze verloossen. Eng populär Sperr-App fir Apple ass iMessage, déi héichqualitativ Bild- a Videodeelung ubitt. Android Benotzer, op der anerer Säit, erliewen Aschränkungen wann se Biller a Videoen un iOS Benotzer SMSen.

Wärend dem Samsung seng ausklappbar Telefone vläicht net fäeg sinn dësen Aspekt z'änneren, kënne se Benotzer zielen déi manner dem Apple Ökosystem engagéiert sinn an se encouragéieren de Wiessel ze maachen. Samsung huet souguer Annoncen gestart, déi iPhone Benotzer getraut hunn op hir ausklappbar Geräter ze wiesselen.

Wéi och ëmmer, Apple kéint d'Samsung Pläng stéieren andeems se säin eegene klappbare Gerät verëffentlecht. Och wann et keng offiziell Bestätegung gëtt, suggeréieren Rumeuren datt Apple en ausklappbare iPad berücksichtegt. Apple huet eng Geschicht fir de Maart ze beobachten an eng Beweegung ze maachen wann d'Zäit richteg ass.

Den ausklappbare Telefonmaart ass nach ëmmer relativ kleng am Verglach zum Gesamt Smartphone Maart, awer mat Samsung féiert de Wee, de Schlëssel läit an der Iwwerzeegung iPhone Benotzer ze wiesselen. Et bleift ze gesinn ob dem Samsung seng ausklappbar Telefone de Maart kënne rëselen an eng nei Welle vu Smartphone Benotzer unzezéien.

