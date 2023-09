By

Samsung huet säi gréisste Konsument-verfügbare Fernseh bis elo op der CEDIA Expo agefouert. De QN990C ass e massiven 98-Zoll 8K Fernseh, mat dem Samsung Neural Quantum Prozessor 8K a Mini-LED Backlight System ausgestatt. De Fernseh huet HDMI 2.1 Ports an en ATSC 3.0 Tuner, wat et zukünfteg beweist wat d'Konnektivitéit ugeet. Wéi och ëmmer, d'Disponibilitéit vum gebiertege 8K Inhalt bleift limitéiert, erfuerdert Upconversion vu méi nidderegen Resolutiounen. De QN990C ass bei $ 39,999.99 geprägt, attraktiv fir personaliséiert Installateuren a Keefer, déi Premium Home Theater Setups sichen.

Wärend Samsung de Wee féiert fir 8K Schiirme ze weisen, ass d'Zukunft vun dëser Technologie onsécher. Aner Hiersteller, wéi LG an TCL, hunn d'Produktioun vun 8K Modeller gestoppt. Zousätzlech stellt de Mangel u Konsumenteninhalt an der gebierteg 8K Resolutioun eng Erausfuerderung fir verbreet Adoptioun. Trotz dësen Erausfuerderunge bleift Samsung engagéiert fir d'Grenze vun der Fernsehtechnologie ze drécken.

Nieft Samsung huet Hisense och en extra grousse Fernseh op der CEDIA Expo enthüllt. D'Editors 'Choice U8K ass elo verfügbar an enger 100 Zoll Gréisst, bitt e bësse méi groussen Ecran zu engem méi bezuelbare Präis vun $ 9,999. Dësen 4K Fernseh ass och agestallt fir geschwënn um Maart ze kommen, eng alternativ Optioun fir Konsumenten ubitt.

Béid Samsung an Hisense zielen d'Ufuerderunge vun High-End Konsumenten a personaliséierten Installateuren z'erreechen, déi méi grouss Bildschirmgréissten fir immersiv Heem Entertainment-Erfarungen sichen. Wärend 8K Technologie weider evoluéiert, ass et wichteg d'Disponibilitéit vum gebiertege Inhalt an d'Käschte vun der Adoptioun ze berücksichtegen wann Dir dës Premium TV Optiounen berücksichtegt.

